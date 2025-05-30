Звезда "Эйфории" продает воду, в которой она купалась: "Не прекращали просить"

Сидни Суини решила использовать свои ресурсы на все 100%.

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Сидни Суини новости - Кэсси из Эйфории выпускает мыло с личным ингредиентом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/sydney_sweeney

Кратко:

Сидни Суини за последние семь лет стала очень популярной

Звезда решила поддержать интерес к себе необычным средством по уходу за телом

Американская актриса Сидни Суини - настоящая звезда на голливудском небосклоне. В 2018 году старлетка получила первую международную известность, а сегодня у нее топовые роли и многомиллионная армия фанатов - в одном Instagram у нее более 25 млн подписчиков.

Стоит отметить, что трудолюбия Суини не отнимать - помимо серьезного кино артистка активно снимается в рекламе и сотрудничает с популярными брендами. Иными словами использует свою популярность на полную катушку.

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Правда, порой доходит до абсурда. Сидни в коллаборации с одним известным брендом средств по уходу за телом выпустит лимитированную серию ароматического мыла для ванны, одним из ингредиентов которого станет вода, в которой купалась 27-летняя актриса.

"В сотрудничестве с Сидни Суини мы создали лимитированную серию мыла, настоянного на настоящей воде, в которой она купалась. Почему? Потому что вы все не прекращали просить об этом. И Сидни сказала: "Давайте сделаем это" (что за легенда!)", - появилось объявление в официальном блоге бренда.

Сидни Суини новости - Кэсси из Эйфории выпускает мыло с личным ингредиентом / instagram.com/drsquatch

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Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Кто такая Сидни Суини? Сидни Суини - американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам "Сплошной отстой!", "Острые предметы" и "Рассказ служанки". Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Широкое признание Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале HBO "Эйфория" и первом сезоне сериала-антологии "Белый лотос", принесших актрисе две номинации на прайм-таймовую премию "Эмми", сообщает Википедия.

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