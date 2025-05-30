Звезда "Эйфории" продает воду, в которой она купалась: "Не прекращали просить"

Кратко:
- Сидни Суини за последние семь лет стала очень популярной
- Звезда решила поддержать интерес к себе необычным средством по уходу за телом
Американская актриса Сидни Суини - настоящая звезда на голливудском небосклоне. В 2018 году старлетка получила первую международную известность, а сегодня у нее топовые роли и многомиллионная армия фанатов - в одном Instagram у нее более 25 млн подписчиков.
Стоит отметить, что трудолюбия Суини не отнимать - помимо серьезного кино артистка активно снимается в рекламе и сотрудничает с популярными брендами. Иными словами использует свою популярность на полную катушку.
Правда, порой доходит до абсурда. Сидни в коллаборации с одним известным брендом средств по уходу за телом выпустит лимитированную серию ароматического мыла для ванны, одним из ингредиентов которого станет вода, в которой купалась 27-летняя актриса.
"В сотрудничестве с Сидни Суини мы создали лимитированную серию мыла, настоянного на настоящей воде, в которой она купалась. Почему? Потому что вы все не прекращали просить об этом. И Сидни сказала: "Давайте сделаем это" (что за легенда!)", - появилось объявление в официальном блоге бренда.
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Кто такая Сидни Суини?
Сидни Суини - американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам "Сплошной отстой!", "Острые предметы" и "Рассказ служанки". Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Широкое признание Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале HBO "Эйфория" и первом сезоне сериала-антологии "Белый лотос", принесших актрисе две номинации на прайм-таймовую премию "Эмми", сообщает Википедия.
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