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Тяжелый выбор для Украины: Золотарев обрисовал мрачную перспективу

Анна Ярославская
30 мая 2025, 02:30
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Германия, Франция и Британия не способны тянуть финансирование войны, поскольку находятся в жесточайшем бюджетном кризисе.
Золотарев, ВСУ
Украина не потянет ведение войны своими силами / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

Главные тезисы:

  • Слова "большой тройка" расходятся с делом
  • Украина рискует остаться один на один с Россией
  • У Киева есть всего два варианта

Украина может оказаться перед тяжелым выбором - либо подписать невыгодный мир, либо оказаться один на один с российским агрессором. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"К сожалению, стратегический баланс для нас сводится к тому, что мы рискуем оказаться один на один с Россией при недостаточной поддержке со стороны европейских партнеров, прежде всего, большой европейской тройки", - сказал он.

По его словам, лидеры большой тройки - Британии, Германии и Франции - делают громкие заявления, в которых слова радикально расходятся с делом. Это политика, которая не обеспечена ресурсами и не опирается на реальные возможности. В качестве примера он привел разговоры о миротворцах, а потом выяснилось, что без американцев ничего не получится, и свободных войск у Европы практически нет. В частности, во Франции это всего лишь Иностранный легион – это 10 тысяч военнослужащих. В Британии все сухопутные силы – это чуть более 70 тысяч человек.

Кроме того, Германия, Франция и Британия способны заткнуть дыру в бюджете на содержание государственного аппарата, но тянуть финансирование войны эти страны не в состоянии, учитывая, что они находятся в жесточайшем бюджетном кризисе, а война будет стоить как минимум 4 миллиарда долларов ежемесячно.

Сама Украина не потянет ведение войны своими силами. Доходы украинского бюджета не позволяют выделять такие суммы.

"Сейчас мы "доедаем" последние пакеты помощи, которые были подписаны Байденом. А что дальше? Война – это всегда деньги, деньги и еще раз деньги. Любой военный скажет, что победу нельзя купить за деньги, но и без денег вести войну нереально", - объяснил политолог.

"Поэтому, судя по всему, нас толкают к тяжелому выбору: либо подписание мира на унизительных для Украины условиях, что вызовет политическую турбулентность в нашей стране, либо остаться один на один с Россией и воевать с ней дальше, не имея достаточных для этого ресурсов. К этому сводится политика Трампа", - резюмировал Золотарев.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, к какому выбору толкают Украину США:

Меморандум о прекращении огня - что известно

Как писал Главред, 28 мая президент Украины Зеленский заявил, что мир и Украина уже больше недели ждут от России так называемый меморандум об условиях прекращения войны. Но Кремль вместо конструктивных предложений снова выдвигает старые ультиматумы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва действительно готовит проект документа с условиями "урегулирования". Его якобы должны были передать Украине после проведения обмена пленными по формуле "1000 на 1000", однако так и не передали.

Позже Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной должен состояться 2 июня в Стамбуле. Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на встрече в Турции.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет, что Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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война в Украине Андрей Золотарев война России и Украины мирные переговоры
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