У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

О чем говорится в материале:
- У Трампа заявили, что ядерное оружие Украины до Будапештского меморандума было российским
- Спецпредставитель Трампа признал, что Россия нарушила свои обязательства по меморандуму
- Экс-посол США в Украине ответил на заявление Гренелла
Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Украина никогда не обладала собственным ядерным оружием, а арсенал, который находился на ее территории, принадлежал России. Эти слова вызвали бурную реакцию политиков и дипломатов. В своем посте в соцсети X Гренелл решил "прояснить" ситуацию с Будапештским меморандумом.
"Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", - написал Гренелл.видео дня
В комментариях ему напомнили, что Россия нарушила свои обязательства по меморандуму. На это он ответил коротко: "Правда".
На заявление Гренелла отреагировал экс-посол США в Украине (1998-2000), сотрудник Стэнфордского Центра международной безопасности и Института Брукингса Стивен Пайфер, который лично участвовал в переговорах по меморандуму.
Он категорически опроверг слова спецпредставителя США, подчеркнув, что ядерные боеголовки, которые были в Украине, принадлежали бывшему СССР, а не России.
"Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию для списания долгов", - написал Пайфер.
Он подчеркнул, что Украина согласилась передать ядерные боеголовки России для ликвидации, в значительной степени из-за того, что Москва обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против нее.
Будапештский меморандум - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью для газеты Il Foglio заявил, что Украина не должна была отказываться от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, чтобы в будущем не столкнуться с войной на своей территории. Он также отметил, что во время переговоров с Дональдом Трампом объяснил свою позицию относительно этого документа.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что Украине предлагают компромисс, однако без четких деталей. По его словам, фактически речь идет о "новом Будапештском меморандуме", однако без всяких гарантий безопасности.
Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не заявляла о намерении создавать ядерное оружие. Проблема заключается в ненадежности гарантий, которые предусматривал Будапештский меморандум. Киев стремится вступить в НАТО, чтобы обеспечить реальную защиту своего государства. Во время пресс-конференции 17 октября по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он еще раз подчеркнул, что Украина не планирует разрабатывать ядерный арсенал.
Другие новости:
- Изменения коснулись почти всех тарифов: известный оператор связи обновляет цены
- Россия и Украина "поделили" Черное море: что изменилось и чего ждать украинцам
- Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ
Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - Будапештский меморандум - это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.
Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.
США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.
После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред