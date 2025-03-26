У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

Спецпредставитель Трампа сделал скандальное заявление о "русскости" ядерного оружия, которое Украина отдала в рамках Будапештского меморандума.

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У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме / Коллаж Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

У Трампа заявили, что ядерное оружие Украины до Будапештского меморандума было российским

Спецпредставитель Трампа признал, что Россия нарушила свои обязательства по меморандуму

Экс-посол США в Украине ответил на заявление Гренелла

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что Украина никогда не обладала собственным ядерным оружием, а арсенал, который находился на ее территории, принадлежал России. Эти слова вызвали бурную реакцию политиков и дипломатов. В своем посте в соцсети X Гренелл решил "прояснить" ситуацию с Будапештским меморандумом.

"Ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт", - написал Гренелл. видео дня

В комментариях ему напомнили, что Россия нарушила свои обязательства по меморандуму. На это он ответил коротко: "Правда".

На заявление Гренелла отреагировал экс-посол США в Украине (1998-2000), сотрудник Стэнфордского Центра международной безопасности и Института Брукингса Стивен Пайфер, который лично участвовал в переговорах по меморандуму.

Он категорически опроверг слова спецпредставителя США, подчеркнув, что ядерные боеголовки, которые были в Украине, принадлежали бывшему СССР, а не России.

"Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию для списания долгов", - написал Пайфер.

Он подчеркнул, что Украина согласилась передать ядерные боеголовки России для ликвидации, в значительной степени из-за того, что Москва обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против нее.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Будапештский меморандум - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью для газеты Il Foglio заявил, что Украина не должна была отказываться от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, чтобы в будущем не столкнуться с войной на своей территории. Он также отметил, что во время переговоров с Дональдом Трампом объяснил свою позицию относительно этого документа.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что Украине предлагают компромисс, однако без четких деталей. По его словам, фактически речь идет о "новом Будапештском меморандуме", однако без всяких гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не заявляла о намерении создавать ядерное оружие. Проблема заключается в ненадежности гарантий, которые предусматривал Будапештский меморандум. Киев стремится вступить в НАТО, чтобы обеспечить реальную защиту своего государства. Во время пресс-конференции 17 октября по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он еще раз подчеркнул, что Украина не планирует разрабатывать ядерный арсенал.

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Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - Будапештский меморандум - это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

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