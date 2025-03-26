У Трампа назвали вероятные сроки подписания с Украиной сделки о недрах

Важно:
- США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки
- Вашингтон "перешел к завершенному соглашению"
Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал перспективы подписания соглашения о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном.
США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки о полезных ископаемых, которая может быть заключена на следующей неделе, подчеркнул он в эфире Fox News.
"Мы передали (Украине - ред.) готовый документ об экономическом партнерстве. В настоящее время он рассматривается украинцами, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", - уточнил он.
Министр финансов США отметил, что первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах, однако Вашингтон воспользовался моментом, чтобы "перейти к завершенному соглашению".
"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", - добавил Бессент.
Ранее сообщалось о том, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток. Редкоземельные ресурсы будет трудно добывать, если война в Украине не завершится.
Напомним, ранее Дональд Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах.
Как сообщал Главред, ранее Трамп не исключил, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с Владимиром Зеленским.
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Що таке Fox News?
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
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