У Трампа назвали вероятные сроки подписания с Украиной сделки о недрах

Первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах.

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Скотт Бессент оценил перспективы подписания соглашения Украины с США / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки

Вашингтон "перешел к завершенному соглашению"

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал перспективы подписания соглашения о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном.

США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки о полезных ископаемых, которая может быть заключена на следующей неделе, подчеркнул он в эфире Fox News.

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"Мы передали (Украине - ред.) готовый документ об экономическом партнерстве. В настоящее время он рассматривается украинцами, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", - уточнил он.

Министр финансов США отметил, что первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах, однако Вашингтон воспользовался моментом, чтобы "перейти к завершенному соглашению".

"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", - добавил Бессент.

Ранее сообщалось о том, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток. Редкоземельные ресурсы будет трудно добывать, если война в Украине не завершится.

Напомним, ранее Дональд Трамп сказал, когда подпишет соглашение о редкоземельных металлах.

Как сообщал Главред, ранее Трамп не исключил, что еще может подписать соглашение о редкоземельных ископаемых с Владимиром Зеленским.

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Що таке Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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