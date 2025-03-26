Семья Заворотнюк начала делить наследство: что и кому достанется

Родственники Заворотнюк начали борьбу за наследство актрисы.

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Заворотнюк после смерти оставила наследство / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что происходит с наследством актрисы

Кто занимается вопросом

В террористической России стартовала дележка имущества российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от агрессивной формы рака мозга в прошлом году.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, родные актрисы Анастасии Заворотнюк, после смерти которой было открыто в Москве наследственное дело, могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных, рассказала нотариус Марина Щирская.

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Анастасия Заворотнюк оставила наследство / Фото Instagram/ a_zavorotnyuk

Оказалось, что кто-то из родственников уже принялся делить наследство. Наследственное дело после смерти Заворотнюк было открыто в Москве.

Родственники Заворотнюк взялись за наследство / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

"Открытое наследственное дело" - это получение нотариусом первого документа , свидетельствующего об открытии наследства и его регистрация в нотариальной конторе.

Родственники Заворотнюк взялись за наследство / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

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Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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