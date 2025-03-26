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Что делать с крестом после установки памятника - что можно и чего делать нельзя

Марина Иваненко
26 марта 2025, 20:55
158
Крест на могиле - символ веры. Как правильно обращаться с ним после установки памятника? Что делать с крестом и табличкой, чтобы не нарушить традиции?
Можно ли выбрасывать крест с кладбища
Можно ли выбрасывать крест с кладбища / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что делать с крестом после того, как установили памятник
  • Что делать с табличкой на кресте

Крест на могиле - символ Христа. Еще с древних времен принято ставить крест на могиле христиан, и мы в дальнейшем чтим эту традицию. Православные христиане ставят крест в ногах покойного, а католики - в изголовье, однако крест обязательно должен быть повернут на восток. Что делать с крестом после установки памятника, поможет разобраться Главред.

Что означает крест на могиле

Согласно Библии, Иисус Христос был распят на кресте, который сделали из дерева "познания добра и зла". Это дерево имело высоту от земли до неба. На могиле крест символизирует стремление души к небу, несмотря на то, что тело человека уже лежит в земле. Крест - это большая святыня для верующих. Нет значительной разницы, какой крест вы поставили на могиле - деревянный или железный. Важно поступить с ним правильно тогда, когда вы решите поставить гранитный памятник. По незнанию, как сделать правильно, можно допустить много ошибок, которые будут греховными.

Что можно и чего нельзя делать с могильным крестом

Пришло время благоустроить место захоронения. Важно знать, что ни в коем случае нельзя выбрасывать крест с могилы на кладбище или продавать его. Однако вы можете подарить крест тем людям, которые в этом нуждаются и хоронят близкого человека. Если крест деревянный, его можно сжечь, а пепел развеять крестообразно над могилой. Если крест металлический, то его можно закопать на могиле, предварительно разобрав. Если на территории кладбища есть храм, то крест можно отнести туда.

Крест можно оставить и возле могилы. Если крест стоит в ногах, то памятник можно поставить в изголовье, и крест убирать не нужно - так будет правильнее всего. Если же вы все-таки решили убрать крест, то позаботьтесь о том, чтобы на памятнике обязательно был изображен крест.

Как советует украинский религиозный деятель Алексей Филюк, крест с могилы можно поставить на другую, соседнюю могилу, если на ней уже давно сгнил крест, а ухаживать за ней некому. Но если вы хотите выбросить его на свалку или под забор, то так делать не стоит. Лучше разрезать его на две части и положить под памятник.

Что делать с табличкой на кресте после установки памятника

Часто на кресте прикрепляют табличку с информацией об усопшем и его фото. Раньше это категорически запрещали делать, поскольку место на кресте предназначено только для распятия. Со временем этот запрет смягчился, и церковь лишь не поощряет размещение фото на кресте. Портрет усопшего разрешается ставить у подножия креста.

При утилизации креста табличку, которая снимается, и фото можно закопать возле могилы, ведь это несложно. Еще один вариант - забрать портрет усопшего с табличкой домой, но из-за многочисленных суеверий люди этого избегают. Они предпочитают оставлять похоронные атрибуты на кладбище.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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