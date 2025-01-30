Не только для защиты: зачем вешают полотенце на крест

Вы узнаете:
- Для чего полотенце вешают на крест
- Что символизирует полотенце на кресте
В украинской традиции полотенце является не просто предметом быта, а глубоким символом жизни, духовности и связи между поколениями. Принято, что полотенце сопровождает человека от рождения до смерти, а также используется в обрядах, связанных с памятью об умерших. Это одна из причин, почему на поминках дают полотенце.
Главред узнал, зачем на кресты вешают полотенце. полотенце, повязанный на кресте, символизирует связь между земным и небесным миром, служит знаком молитвы за душу умершего, выражает уважение к нему.
Важно, что через некоторое время полотенце могут забрать с могилы и либо отдать в церковь, или на благотворительность, или же оставить в семье, как память об умершем.
В эфире Ровно 1 также рассказали, что в отдельных регионах Украины, в частности на ровенском Полесье есть уникальная традиция. Местные на кладбище вешают на кресты полотенца, платки или ленты, как обереги умерших. Недавно эту старинную традицию внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
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Что такое Ровно 1?
Ровно 1 - ровенский местный негосударственный телеканал. Канал регулярно работает в прямом эфире с дозвонами зрителей, формирует сюжеты в новости вместе со зрителями, пишет Википедия.
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