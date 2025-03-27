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Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным

Анна Подгорная
27 марта 2025, 00:11
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Астафьева раскрыла детали, которые ранее были известны лишь очень узкому кругу ее близких.
Даша Астафьева
Даша Астафьева личная жизнь - артистка раскрыла новые детали романа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Что рассказала Даша Астафьева:

  • Когда и при каких обстоятельствах познакомилась с бойфрендом
  • Как семья ее возлюбленного восприняла артистку

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева совершила редкое исключение из своего правила не разглашать подробности о личной жизни, и в интервью Маричке Падалко все же призналась, как долго она состоит в отношениях с ее загадочным избранником, и где пара познакомилась.

Так артистка отметила, что знакомство получилось случайным, и сперва бойфренд покорил ее тем, что не смотрел на нее, как на звезду. Развитие романа Даше напоминает сюжет кино.

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"Более трех лет (в отношениях - прим. редактора). Мы познакомились вообще очень случайно в спортзале. И вот честно, как в кино. Все завертелось. Я думаю, что он не углублялся в мое творчество, и я очень этому радуюсь, потому что для меня важно, что есть люди в жизни, которые не воспринимают меня как Даша с Nikita или Даша с обложки Playboy", - говорит Астафьева.

Даша Астафьева
Даша Астафьева личная жизнь - артистка раскрыла новые детали романа / Скриншот YouTube

Прежде она не раз признавалась, что очень высоко ценит семью, поэтому для нее было важно установить контакт с родными своего возлюбленного. И это у Даши получилось - ее приняли, и теперь любовь и поддержку она получает и отдает еще большему кругу близких людей.

"Мне вообще кажется, что семьи – это основа. И я радуюсь, что есть близкие со стороны моего мужчины, которых у меня уже нет. У меня нет дедушки, а со стороны мужчины есть и бабушка, и дедушки. Я считаю, что это очень важно для человека, иметь поддержку близких людей", - поделилась селебрити.

Даша Астафьева с бойфрендом
Даша Астафьева с бойфрендом, которого скрывает от общественности уже более трех лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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Кто такая Даша Астафьева?

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

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