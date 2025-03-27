РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробности

Переговоры о мире должны идти на паритетной основе со справедливым подходом.

https://glavred.info/ukraine/rf-morem-perevozit-oruzhie-cherez-bosfor-ekspert-raskryl-podrobnosti-10650731.html Ссылка скопирована

Эксперт оценил вероятность морского перемирия / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины

Главное:

Переговоры о мире должны идти на паритетной основе

РФ с помощью судов перевозит оружие через Босфор

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук прокомментировал перспективы соглашения о перемирии на море.

В интервью Главреду он назвал ложью утверждение россиян о том, что в Украину морским путем якобы может попадать оружие.

"Фактически россияне воспользовались не только самой ложью, но и тем, что эту ложь, несмотря на ее очевидную неправдивость, европейцы и прежде всего турки вынуждены были проглотить. Они повелись на эту схему, что позволило россиянам ввести дискриминационные меры", - отметил эксперт.

Он считает, что переговоры о мире должны идти на паритетной основе со справедливым подходом: нефтяной коридор для России и зерновой коридор для Украины.

"Проверяем все суда. Ведь всем известно, какие суда перевозят оружие в Россию через Босфор. Они идут под гражданскими флагами, но в мире знают обо всех этих "Спартах" и "Военэкспорте". И ничего сделать с этим не могут. Ни одного доказанного факта перевозки оружия морским путем в Украину. Более того, даже ни одного случая обнаружения такого оружия не было обнаружено. Но именно украинцев пытаются выставить преступниками. При этом Россия - агрессор, нападающий, и с ней все "нормально", - добавил Лакийчук.

Смотрите видео - интервью Павла Лакийчука:

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Напомним, ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

Другие новости:

Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред