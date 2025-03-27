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РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробности

Алексей Тесля
27 марта 2025, 00:02
22
Переговоры о мире должны идти на паритетной основе со справедливым подходом.
Флот в море, "Нептун"
Эксперт оценил вероятность морского перемирия / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины

Главное:

  • Переговоры о мире должны идти на паритетной основе
  • РФ с помощью судов перевозит оружие через Босфор

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук прокомментировал перспективы соглашения о перемирии на море.

В интервью Главреду он назвал ложью утверждение россиян о том, что в Украину морским путем якобы может попадать оружие.

"Фактически россияне воспользовались не только самой ложью, но и тем, что эту ложь, несмотря на ее очевидную неправдивость, европейцы и прежде всего турки вынуждены были проглотить. Они повелись на эту схему, что позволило россиянам ввести дискриминационные меры", - отметил эксперт.

Он считает, что переговоры о мире должны идти на паритетной основе со справедливым подходом: нефтяной коридор для России и зерновой коридор для Украины.

"Проверяем все суда. Ведь всем известно, какие суда перевозят оружие в Россию через Босфор. Они идут под гражданскими флагами, но в мире знают обо всех этих "Спартах" и "Военэкспорте". И ничего сделать с этим не могут. Ни одного доказанного факта перевозки оружия морским путем в Украину. Более того, даже ни одного случая обнаружения такого оружия не было обнаружено. Но именно украинцев пытаются выставить преступниками. При этом Россия - агрессор, нападающий, и с ней все "нормально", - добавил Лакийчук.

Смотрите видео - интервью Павла Лакийчука:

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Ранее у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море море между украинскими и российскими войсками.

Напомним, ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал Главред, у Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны. Кремль создает нестабильность в различных регионах, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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