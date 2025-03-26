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Почему в Польше нельзя рвать сирень - закон и народные приметы

Марина Иваненко
26 марта 2025, 19:32
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Сирень в Польше: почему ее нельзя рвать? Какие законы это запрещают, что говорят приметы и можно ли получить штраф за сорванные ветви.
Почему нельзя рвать сирень
Почему нельзя рвать сирень / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему нельзя рвать сирень в Польше
  • Можно ли получить штраф за ломку сирени в Украине

Польша, которая имеет многогранную культуру и разнообразную природу, привлекает к себе многих туристов из разных стран мира. Одно из замечательных растений, которое можно увидеть в этой стране, - сирень. Именно это растение занимает особое место. Почему в Польше нельзя рвать сирень? Главред поможет разобраться в этом вопросе.

История сирени

Это растение происходит из Восточной Азии и Восточной Европы. Первое упоминание о нем можно найти в Петриченковой Гаре. С тех пор сирень распространилась по всему миру и стала очень популярной среди садоводов и декораторов. Она символизирует любовь, преданность, красоту и благородство.

Сирень и Польша

Именно в Польше сирень нашла свой второй дом. Особенно известны такие города, как Вроцлав, Варшава и Краков, где парки и сады украшены этими очаровательными цветами. Но действительно ли в Польше нельзя рвать сирень?

Законы по сохранению природы

Один из способов узнать, можно ли ломать сирень в Польше, - проверить законы и правила сохранения природы в этой стране. Польское законодательство предусматривает ответственность за нарушение законов, которые касаются охраны природы. В охранных территориях и национальных парках действуют ограничения, касающиеся сбора редких растений, в том числе и сирени. Поэтому, если вы найдете сирень в Польше, лучше просто любоваться ее цветом, а не рвать.

Приметы, связанные с сиренью

Сирень имеет замечательный аромат, который многие хотят принести в свой дом. Существует много легенд и поверий, связанных с этим растением. Некоторые считают, что сирень приносит в дом счастье и удачу, а другие - что она может навлечь невзгоды или отпугивать женихов от девушек.

По приметам нужно внимательно относиться именно к кустам белой сирени. Существует поверье, что этот цвет приносит неудачу. Считается, что человек может навлечь на себя несчастья, болезни, а также даже потерять жилье, если сорвет и принесет белую сирень домой.

Существует еще одно объяснение, почему нельзя ломать сирень. Это чрезвычайно травматично для растения: при обламывании веток в место надлома может попасть большое количество влаги, бактерий и плесени, что может вызвать болезни. Кроме того, повреждение ветвей может привести к тому, что сирень перестанет цвести.

Могут ли оштрафовать за ломку сирени в Украине?

По словам адвоката Руслана Ружицкого, штраф все же можно получить.

Практически все места, где растет сирень, относятся к объектам благоустройства. На таких объектах не разрешается самовольно обустраивать огороды, повреждать деревья, кусты, цветы, газоны, рвать цветы или ломать ветки. За это предусмотрена административная ответственность в размере от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 340 до 1360 гривен.

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Кто такой Руслан Ружицкий

Руслан Ружицкий - адвокат, который имеет 7 лет опыта адвокатом и 8 - прокурором. Специализируется на судебной и уголовной защите. имеет опыт работы в различных категориях уголовных дел - от убийства до служебного преступления. Является экспертом по публичным выступлениям, основателем школы Красноглазого. Курирует направление спичрайтинга - написание текстов для выступлений. Ведет ютуб канал Слово Адвоката, где учит как защищать свои права и использовать закон в свою пользу.

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