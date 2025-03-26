Как правильно постирать коврик для мыши: простой, но очень хороший способ

Чем лучше всего мыть коврик для мыши из ткани – простым хозяйственным мылом и губкой, которые помогут очистить всю застарелую грязь.

https://glavred.info/life/kak-pravilno-postirat-kovrik-dlya-myshi-prostoy-no-ochen-horoshiy-sposob-10650698.html Ссылка скопирована

Как чистить тканевые коврики для мыши просто и без хлопот / Скриншот YouTube

Компьютер давно используется для работы или досуга, поэтому многие из нас пользуются компьютерными мышками практически каждый день. И не секрет, что коврики для мышки загрязняются очень быстро. Поэтому у многих возникает вопрос, как стирать коврик для мыши. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала GunnezGM показал способ, как можно быстро и просто постирать коврик для мыши, без дополнительных усилий.

Как правильно стирать коврик для мыши

Понадобятся мыло и губка

Лучше всего мыть коврик в раковине. Берем губку, натираем ее мылом, и размазываем мыло по коврику. Далее ее нужно замочить в воде на некоторое время. Такой способ подходит для тканевого коврика, в которой забивается грязь.

Промываем и сушим коврик

Далее нужно хорошо промыть коврик и можно повесить его на сушку.

После того как коврик просушится и полностью высохнет, им снова можно будет пользоваться.

Смотрите видео, как быстро и просто отмыть коврик для компьютерной мыши:

Другие новости:

Как не допустить скопления грязи на компьютерной мыши? Чтобы грязь не скапливалась, нужно регулярно протирать стол. Внешняя поверхность мыши притягивает много грязи, масел и пыли. Надо протирать стол, а также корпус мыши ватной палочкой или бумажным полотенцем, смоченным в спирте. Обязательно нужно чистить не только кнопки, но и колесико мышки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред