Как правильно постирать коврик для мыши: простой, но очень хороший способ

Компьютер давно используется для работы или досуга, поэтому многие из нас пользуются компьютерными мышками практически каждый день. И не секрет, что коврики для мышки загрязняются очень быстро. Поэтому у многих возникает вопрос, как стирать коврик для мыши. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала GunnezGM показал способ, как можно быстро и просто постирать коврик для мыши, без дополнительных усилий.
Как правильно стирать коврик для мыши
Понадобятся мыло и губка
Лучше всего мыть коврик в раковине. Берем губку, натираем ее мылом, и размазываем мыло по коврику. Далее ее нужно замочить в воде на некоторое время. Такой способ подходит для тканевого коврика, в которой забивается грязь.
Промываем и сушим коврик
Далее нужно хорошо промыть коврик и можно повесить его на сушку.
После того как коврик просушится и полностью высохнет, им снова можно будет пользоваться.
Смотрите видео, как быстро и просто отмыть коврик для компьютерной мыши:
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Как не допустить скопления грязи на компьютерной мыши?
Чтобы грязь не скапливалась, нужно регулярно протирать стол. Внешняя поверхность мыши притягивает много грязи, масел и пыли. Надо протирать стол, а также корпус мыши ватной палочкой или бумажным полотенцем, смоченным в спирте. Обязательно нужно чистить не только кнопки, но и колесико мышки.
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