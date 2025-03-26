Умерла Каркуша из "Спокойной ночи, малыши!"

Галина Марченко озвучивала плюшевую птичку целых 27 лет.

https://glavred.info/starnews/umerla-karkusha-iz-spokoynoy-nochi-malyshi-10650584.html Ссылка скопирована

Умерла Галина Марченко - актриса, которая озвучивала Каркушу в Спокойной ночи, малыши / коллаж: Главред, фото: pexels.com, spokoinoinochi.ru

Кратко:

Умерла актриса, которая озвучивала Каркушу, Галина Марченко

На "Спокойной ночи, малыши!" она работала 50 лет

Советская актриса и кукловод Галина Марченко скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщили на официальном сайте детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко была, прежде всего, известна своей ролью Каркуши в детском проекте - одного из главных женских персонажей. Куклу обаятельной вороны актриса озвучивала с 1998 года.

видео дня

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", - гласит некролог. Причину смерти публично не раскрывают.

Стоит отметить, что Галина Марченко для передачи была не только голосом Каркуши. На проект она пришла в 1975 на должность кукловода. В восьмидесятых стала озвучивать различные роли - подменяла других актеров, озвучивала Мишутку (1984-1992), но ворона в платьице все же была ее главной "любовью" на площадке.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред