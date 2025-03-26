Очень вкусный паштет из 1 банки секретной начинки: рецепт просто фантастический

Очень вкусный рецепт невероятно вкусного паштета и 1 банки шпротов, который восхитит ваших гостей.
Такая закуска будет королевой на вашем столе. Просто 1 раз приготовьте, и этот рецепт намазки станет вашим любимым.
Паштет из шпротов - рецепт
Вам понадобится:
- Шпроты - 1 банка
- Яйцо - 1-2 шт
- Маринованный огурец - 1 шт
- Плавленый сыр 1 шт
- Чеснок - по вкусу
Такой паштет очень вкусный с добавлением чеснока, но можно готовить и бе него.
Яйца отварите до готовности, остудите и почистите.
С банки шпротов слить все масло, переложить рыбу в чашу блендера.
Добавить яйца в блендер.
1-2 маринованных огурца и зубчик чеснока по вкусу.
Также в чашу блендера добавляем 1 плавленый сырок.
Взбить все до кремообразного состояния.
Паштет переложить в тарелку для подачи и отправить в холодильник на 15-20 минут.
На кусочки багета или чиабатты намазать наш готовый паштет и подавать к столу намазку из шпрот.
Смотрите видео, как готовить паштет со шпротами рецепт:
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