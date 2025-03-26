Очень вкусный паштет из 1 банки секретной начинки: рецепт просто фантастический

Невероятно вкусный рецепт намазки из шпрот. Рецепт закуски просто бомбический.

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Паштет из шпрот рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Очень вкусный рецепт невероятно вкусного паштета и 1 банки шпротов, который восхитит ваших гостей.

Такая закуска будет королевой на вашем столе. Просто 1 раз приготовьте, и этот рецепт намазки станет вашим любимым.

Паштет из шпротов - рецепт

Вам понадобится:

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Шпроты - 1 банка

Яйцо - 1-2 шт

Маринованный огурец - 1 шт

Плавленый сыр 1 шт

Чеснок - по вкусу

Такой паштет очень вкусный с добавлением чеснока, но можно готовить и бе него.

Яйца отварите до готовности, остудите и почистите.

С банки шпротов слить все масло, переложить рыбу в чашу блендера.

Добавить яйца в блендер.

1-2 маринованных огурца и зубчик чеснока по вкусу.

Также в чашу блендера добавляем 1 плавленый сырок.

Взбить все до кремообразного состояния.

Паштет переложить в тарелку для подачи и отправить в холодильник на 15-20 минут.

На кусочки багета или чиабатты намазать наш готовый паштет и подавать к столу намазку из шпрот.

Смотрите видео, как готовить паштет со шпротами рецепт:

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