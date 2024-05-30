Вредители больше не проблема: мыльный раствор от тли, который спасет растения

Вредные виды насекомых, особенно тля - одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы. Этот вредитель паразитирует на листьях и побегах растений, высасывая их соки и тем самым ослабляя. Поэтому мы подскажем, как избавиться от вредителя народными средствами и расскажем, как приготовить мыльный раствор от тли.
Как приготовить мыльный раствор для опрыскивания
Чаще всего для борьбы с тлей используют опрыскивание различными растворами и отварами. Виктория Чернова в своем видео на YouTube рассказала, какие растворы будут самыми эффективными для борьбы с вредителем.
- Настойка из полыни и мыла. На 1 литр воды нужно измельчить 200 грамм полыни и поместить смесь в банку. Данный раствор нужно держать в темном месте одни сутки. После этого настойку нужно процедить и добавить жидкое или хозяйственное мыло. Ею можно полить пораженные растения.
- Раствор из золы и мыла. Для данного метода нужно взять 2 стакана пепла и залить его 1 литром кипятка. Когда раствор остынет, нужно его развести на 5 литров воды и добавить мыло.
- Раствор из соды и мыла. Об этом методе борьбы с вредителями многие знают, однако есть много вопросов, как правильно приготовить мыльно-содовый раствор для борьбы с тлей. Итак, для данного раствора нужно взять 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку жидкого мыла и развести их на 1 литр воды.
Многие также интересуются: можно ли использовать жидкое мыло от тли и можно ли опрыскивать растения от тли хозяйственным мылом?
И ответ здесь один - да, можно! Единственное отличие будет только в пропорциях. В частности на 10 литров воды нужно 300 грамм хозяйственного мыла, а жидкого - 100-150 миллилитров.
Смотрите видео, как приготовить раствор для уничтожения тли:
Кто такая Виктория Чернова?
Виктория Чернова - автор одноименного YouTube канала, который посвящен садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну. На нее уже подписалось 8 тысяч пользователей. "Люблю землю, люблю на ней работать. Люблю то, что делаю и то, о чем рассказываю Вам", - говорится в описании канала.
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