Поможет и от муравьев: как приготовить раствор от тли в домашних условиях

Используя эти естественные методы, вы сможете избавиться от тли без вреда для окружающей среды и ваших растений.

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Как избавиться от тли / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Тля – это один из самых раздражающих вредителей для ваших растений. Они не только питаются соками растений, но и могут серьезно ослабить их, что в конечном итоге приведет к их увяданию.

Однако, вместо применения химических пестицидов, которые могут нанести вред окружающей среде, вы можете воспользоваться естественными методами для их устранения.

Как избавиться от тли простым способом?

Для уничтожения тли можно применить чесночный инсектицид. Для приготовления этого домашнего раствора, вам потребуется всего лишь 5 зубчиков чеснока и один литр воды, пишет Sante+.

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Просто оставьте чеснок в воде в течение дня, а затем прокипятите смесь в течение 20 минут. После остывания перелейте раствор в распылитель и опрыскайте им зараженные растения. Этот инсектицид можно применять до двух раз в день и он также эффективен против муравьев, гусениц и других вредителей.

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Как избавиться от тли кофейной гущей?

Еще один эффективный метод – использование кофейной гущи. Помимо того, что она служит удобрением для растений, она также может быть использована как естественный репеллент. Просто разложите ее вокруг зараженных растений. Важно предварительно высушить гущу и равномерно распределить ее вокруг растений.

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