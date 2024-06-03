Начнут рост с новой силой: как спасти растения после града - пошаговая инструкция

После града растения могут получить серьезные повреждения, которые влияют на их здоровье и урожайность. Главред выяснил, как спасти растения после града.

https://glavred.info/sad-ogorod/nachnut-rost-s-novoy-siloy-kak-spasti-rasteniya-posle-grada-poshagovaya-instrukciya-10570202.html Ссылка скопирована

Как спасти растения после града - пошаговая инструкция / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

После града растения могут сильно пострадать, но их можно спасти, соблюдая несколько шагов, которые помогут им восстановиться. О том, как спасти растения после града рассказал блогер Тимур, автор YouTube-канала"Tim Agro Consulting". Он отметил, что для восстановления растений после града нужно сделать 3 важных шага.

Шаг 1 - подсушивание растений после града

В своем видео эксперт отмечает, что у растения после града в любом случае есть переломы и травмы. Вследствие этого, образуются так называемые "открытые раны", в которых могут поселиться вредные бактерии и грибы.

"Конечно, хорошие сюда заселяться не будут, потому что живой тканью они не питаются. А фузариум, бактериозы, альтернариозы, антракнозы, все это будет заселяться, потому что они могут питаться живой тканью. Кроме того, растение в стрессе, в таких условиях оно слабое и рана открыта", - сказал он.

В таком случае агроблогер советует сделать профилактику от болезней.

"Надо много дать чего-то и вылить. Здесь должен быть водовылив, литров 300 минимум, лучше 400. Растение не большое, но надо промыть его", - указывает Тимур.

Кроме того, он указывает на необходимость применения химических добавок. В частности, по его мнению, оптимальным вариантом будет использование меди для опрыскивания поврежденных растений.

Также можно использовать Мерпан платинум от Адамы.

"Они классно подходят для опрыскивания из расчета 2-2,5 кг на гектар. Они контактно подсушивают и это довольно недорого по цене. Еще как вариант более дороже, но возможно более действенно - это будет Фунгицид Сигнум (от BASF). Еще как вариант - это Кабрио Дуо (от BASF). И Фунгицид Сигнум и Кабрио-Дуо имеют действующее вещество стробилурин", - добавляет он.

Он делает вывод, что медь, например Пергадо, поможет подсушить поврежденные растения, а также защитить их от бактериозов, и от грибов.

"В случае своевременного применения, можно использовать Мирпан - он тоже будет от бактериозов и от грибов. В свою очередь Сигнум и Кабрио-Дуо только от грибов. То есть здесь смотреть, когда вы работаете. Если вы в первые часы не сработали, первые сутки, например, то на следующий день я уже выбрал бы Сигнум или Кабрио-Дуо. Если вы работаете первые 24 часа, то медь или Мирпан (действующее вещество каптан)", - объясняет агроаналитик.

Смотрите видео о том, как спасти растения после града:

Шаг 2 - применение антистресантов

Тимур советует не использовать антистресант сразу и не смешивать его с фунгицином.

"Растение не может воспринимать антистрессант. Когда мы болеем, нам не до антистрессантов. Нам надо лечиться. Антистресант вносить нужно, но через три дня после фунгицида. Тогда растение уже более-менее оправится и оно будет воспринимать антистресант как новую волну для мощного роста после травмирования, после стресса.

Какой антистрессант лучше использовать

Прежде всего, эксперт назвал Максикроп Крем от Валагро, в случае его отсутствия он советует использовать антистрессанты на основе водорослей.

"К Максикроп Крему (смотреть дозу на упаковке), нужно добавить Мегафол или что-то из этого рода. Например, на основе гормонов, не только аминокислоты, а на основе гормонов - это Спидфол Марин. Надо смотреть, что там были цитокинины и ауксины, чтобы растение, наращивало снова свою вегетативную массу.

Шаг 3 - чем подкормить корни растений

Эксперт отмечает, что если влаги на грядке в избытке, то нужно все равно, параллельно с первым шагом, сделать полив растений для того, чтобы обогатить растения кислородом.

"Делаете небольшой полив из перекиси водорода из расчета на гектар где-то литров 5 дал бы, если раствор перекиси 35 процентов. Если это 60-% раствор перекиси водорода, то на гектар я дал бы где-то 3 литра, не больше, чтобы дать кислород корневой системе", - советует блогер Тимур.

Он добавляет, что в случае избытка воды, корневой системе не хватает кислорода и она задыхается, что становится первопричиной развития фузариоза.

"После того, как растение попросит пить - уже должна вноситься триходерма от Микогардиан из расчета шесть литров на гектар. Я сделал бы через 3-4 дня после перекиси водорода и давал бы его со стимулятором роста", - говорится в видео.

Когда нельзя подпитывать перекисью водорода растения

Специалист сказал, что в случае отсутствия избытка влаги не нужно к поливу добавлять перекись водорода, потому что она хоть не сильно, но травмирует корневую систему.

Для чего добавлять триходерму

Блогер говорит, что триходерму следует давать, ведь растение после стресса не выделяет корневые экссудаты и вследствие этого корни заселяются фузариозом, если там нет гриба-антагониста, например, такого как триходерма.

"Поэтому, чтобы у нас была сильная корневая система, мы работаем по тому плану, что я назвал, или перекись водорода, затем триходерма, если это нужно, или триходерма с корнем стимулятором, и в результате этого имеем защищенную корневую систему", - советует он.

Растение в результате всех всех действий имеет на себе шрамы, но начинает сильно мощно расти и быстрее начинает свое плодоношение.

"Поэтому через неделю, через десять дней вам надо немного будет добавить азотных удобрений, потому что в результате стресса растение понимает, что надо быстро отдать урожай", - резюмировал он.

Что известно о YouTube-канале "Tim Agro Consulting" "Tim Agro Consulting" - YouTube-канал, специализирующийся на практических советах для агрономов, дачников и садоводов по работе сельскохозяйственной техники и уходу за растениями. Автор проекта по имени Тимур занимается консультированием аграриев относительно новых тенденций на рынке и делится секретами аграрного бизнеса.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред