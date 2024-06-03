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Газон нельзя косить еще целый месяц: эксперты назвали причину

Юрий Берендий
3 июня 2024, 15:50обновлено 3 июня, 16:21
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Садоводов призывают не косить газон в июне после того, ведь такие действия могут серьезно повлиять на экосистему и на популяцию полезных насекомых.
Газон нельзя косить еще целый месяц: эксперты назвали причину
Когда косить газон летом - эксперты предупредили о последствиях / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Сэр Дэвид Аттенборо обратился к садоводам со строгим предупреждением не стричь газон раньше июля. Весна была влажной, ветреной и в целом ужасной, с постоянными ливнями и даже наводнениями, поэтому многим садоводам было довольно легко следовать майскому правилу "Не косить траву".

Эксперт по вопросам природы сэр Дэвид Аттенборо говорит, что косить траву не стоит и в июне, и сделал строгое предупреждение о вреде, который могут повлечь эти действия, сообщает Express.

Это связано с тем, что насекомые, такие как пчелы, бабочки и даже осы и шершни используют газоны, в частности, маргаритки, сорняки и полевые цветы, растущие на них, для размножения, опыления и поддержания здоровой экосистемы в это время года.

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Выкашивание травы препятствует этому, убивая множество насекомых, которые являются важной - и все чаще исчезающей - частью нашей экосистемы, которая, в свою очередь, поддерживает всю пищевую цепь.

"Если эти насекомые вымрут, в конце концов вымрем мы все, потому что пища не может расти без опыления", - сказал Сэр Дэвид Аттенборо в документальном фильме о природе приведя пример Великобритании.

"Нигде нет больше полевых цветов и насекомых-опылителей, чем на наших традиционных сенокосных лугах. К сожалению, за последние 60 лет мы потеряли 97 процентов этой драгоценной среды обитания. Но с помощью дружественного к природе земледелия луга можно восстановить, чтобы обеспечить убежище для дикой природы. Все дело во времени. Если отложить сенокос до середины июля, птицы и насекомые смогут завершить размножение, а цветы - завязать семена", - сказал он в фильме BBC „Дикие острова".

Монти Дон ранее называл дату 21 июня, тогда как сэр Дэвид выбирает середину июля, то есть 15 июля. Безусловно, чем дольше вы сможете продержаться до 15 июля, тем лучше.

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