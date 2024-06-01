Вашему урожаю будут завидовать все: чем подкормить перец в июне - совет

Болгарский перец - важный витаминный атрибут летнего рациона. В нем содержится огромное количество витаминов.

https://glavred.info/sad-ogorod/vashemu-urozhayu-budut-zavidovat-vse-chem-podkormit-perec-v-nachale-leta-sovet-10569722.html Ссылка скопирована

Чем подкормить перец в начале лета / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Сладкий перец, также известный как болгарский, стручковый или паприка, является популярным овощем, который широко используется во всем мире. Однако, чтобы собрать хороший урожай нужно знать, как за ним ухаживать. Именно поэтому у многих хозяев возникает вопрос: чем подкормить перец, чтобы плоды этого овоща были большими и вкусными.

Когда нужно подкармливать перец

Перец можно начинать подкармливать после того, как он высажен на постоянное место или после пересадки рассады в грунт. Первый раз можно предоставить удобрения через 2-3 недели после посадки.

Чем подкормить перец в июне

По словам автора YouTube канала "Катя Онча", для подкормки перца можно использовать обычный йод, который положительно влияет на развитие плодов и их вкус.

Для того, чтобы приготовить раствор из йода для подкормки перца необходимо взять 2,5 литров воды и добавить туда 7 капель йода. Этим раствором можно сразу опрыскивать растение. Заметим, что обработку перцев необходимо проводить утром, вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать засушливого действия солнца.

Как подкормить перец дрожжами

Дрожжевые подкормки обычно проводят трижды: вскоре после высадки рассады или непосредственно во время нее, во время массового цветения и в период интенсивного роста плодов.

Во время высадки рассады сразу кладут в лунку около 2 г сырых дрожжей, растерев их с почвой.

В период цветения используют сырые дрожжи. Берут 500 г дрожжей, разводят в 4 литрах воды и оставляют постоять в теплом месте на 2-3 часа. Затем раствор разводят водой из расчета 1:10 и поливают полученным средством перцы.

Во время роста плодов лучше использовать сухие дрожжи. 20 г порошка и 300-400 г сахара разводят в ведре воды, дают побродить 2-3 дня. Посуду берут с запасом по величине: ведь при брожении объем увеличится. Затем раствор разбавляют водой из расчета 1:10 и поливают растения.

Смотрите видео, как подкормить перец в домашних условиях:

Что известно о YouTube канале "Катя Онча"? YouTube канал "Катя Онча" - это канал Екатерины, которая делиться различными интересным рецептами, дает советы по хозяйству и дому. На нее уже подписалось более 28 тысяч пользователей. Сама вторка родом из Украины, известно из описания канала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред