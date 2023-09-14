Фаршированные перцы от Евгения Клопотенко: просто, но невероятно вкусно

Известный повар раскрыл секреты вкусного фаршированного перца.
Фаршированные перцы - любимое блюдо многих украинцев особенно сейчас, когда перец можно собрать на огороде или купить дешево в магазине.
Известный повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом этого вкусного блюда.
"Для блюда я выбрал перец белозерка, а вы по желанию используйте любой другой сладкий сорт. Я не стал заморачиваться с фаршем для начинки и взял уже готовый свиной. Если у вас есть кусок лопатки или задней части, сделайте домашний фарш. Чтобы начинка получилась нежной нужен именно круглозернистый рис, который содержит больше крахмала, чем длиннозернистый или пропаренный", - советует Клопотенко.
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Для приготовления фаршированных перцев вам понадобится:
Для перцев:
- 100 г круглозернистого риса
- 200 мл воды
- 11 перцев белозерка
- 1 репчатая луковица
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 500 г свиного фарша
- ½ ч. л. соли
- 2 горошины душистого перца
- 1 лавровый лист
Для заливки:
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 500 мл воды
Рецепт фаршированных перцев от Евгения Клопотенко:
- Помойте 100 г круглозернистого риса, переложите в кастрюлю и залейте 200 мл воды, доведите до кипения и варите до полуготовности 7 минут. Снимите с огня, накройте крышкой и пока оставьте. Помойте 11 перцев билозирка, с каждого сверху срежьте 1 см с плодоножкой. Достаньте семенную коробку и прожилки. Лук очистите от шелухи и нарежьте средним кубиком.
- Разогрейте сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла и поджарьте лук до прозрачности. Переложите его в глубокую миску, в которой будете смешивать компоненты для начинки.
- В миску к луку добавьте 500 г свиного фарша и отваренный рис. Если не вся жидкость впиталась, процедите его в дуршлаге.
- Добавьте в начинку ½ ч. л. соли и хорошо перемешайте, чтобы все компоненты равномерно распределились.
- Фаршируйте перцы начинкой и выкладывайте в кастрюлю, чтобы овощи лежали компактно.
- Сделайте заливку к перцам. В миске смешайте 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли и влейте 500 мл воды.
- Хорошо перемешайте до растворения всех компонентов и залейте перцы. В кастрюлю добавьте 2 горошины душистого перца и 1 лавровый лист. Ставьте на маленький огонь, накройте крышкой, но не плотно, чтобы жидкость не выкипала и тушите 50 минут после закипания.
- Подавайте готовые фаршированные перцы со сметаной и измельченной зеленью петрушки.
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