Загадка сладкого перца: почему его называют именно болгарским

В разных странах он имеет разные имена, но его яркий вкус и многообразие цветов всегда остаются в центре внимания кулинаров и гурманов.

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Почему перец называют болгарским / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Болгарский перец – один из самых популярных овощей в кулинарии, но почему же он именуется именно болгарским? Давайте раскроем эту тайну и расскажем о других названиях, которыми называют этот вкусный и яркий овощ.

Откуда взялось название "болгарский перец"?

Происхождение названия связано с историей и распространением этого овоща. В начале XX века болгарские ученые и селекционеры активно занимались разработкой новых сортов перца с большими и сочными плодами разнообразных форм и цветов.

Именно благодаря болгарским селекционерам мир получил такие сорта, как сладкий, желтый, оранжевый и красный перцы. Из-за важного вклада болгарских ученых название "болгарский перец" прижилось во многих странах.

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Как называют в болгарии болгарский перец?

В Болгарии этот овощ известен под названием "пипер". Это слово пришло из греческого языка, где "пипερι" означает перец.

Как еще называют болгарский перец?

Помимо "болгарский перец", этот овощ имеет и другие имена в разных странах. Например, в некоторых странах его "паприкой". В англоязычных странах часто используется термин "bell pepper" (звонкий перец), который отражает характерную форму плодов. Также известны названия "сладкий перец" и "цветной перец", отражающие разнообразие цветов и вкусов этого овоща.

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