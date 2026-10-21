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Продюсер рассказал, почему Данилко не переводит песни на украинский язык

Алена Кюпели
21 октября 2026, 14:17
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Юрий Никитин дал интервью, а котором пояснил позицию артиста.
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка не переводит старые хиты на украинский / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Кратко:

  • Как Никитин пояснил решение артиста
  • Над каким альбомом работает Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, не спешит переводить свои известные русскоязычные песни на украинский язык.

Причину такого решения объяснил музыкальный продюсер Юрий Никитин. Об этом он рассказал в интервью Василию Тимошенко.

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По его мнению, дело не в нежелании артиста создавать украиноязычный репертуар, а в особенностях самих композиций, которые стали популярными благодаря оригинальным текстам и узнаваемому сценическому образу.

Данилко уже объяснял свою позицию: новые песни он создает на украинском, однако переводить старые хиты считает нецелесообразным.

Юрий Никитин рассказал о Данилко
Юрий Никитин рассказал о Данилко / Скриншот

По словам продюсера, некоторые композиции настолько тесно связаны с оригинальной языковой формой, что перевод может лишить их характерного звучания и атмосферы. Именно поэтому механически менять слова в песнях, которые годами пели тысячи поклонников, - не всегда удачное решение.

Никитин отметил, что Данилко умеет создавать запоминающиеся тексты с необычными формулировками и собственным юмором. В таких песнях важны не только смысл, но и ритм, интонация, игра слов и способность слушателей легко подхватывать припев.

Сам артист ранее приводил в пример песню "Червона рута" Владимира Ивасюка, предложив представить, как она звучала бы на русском языке. Данилко подчеркивал, что новые композиции пишет на украинском, а старые произведения не всегда можно качественно адаптировать без потери их первоначального характера.

Верка Сердючка
Верка Сердючка имеет особенный репертуар / ua.depositphotos.com

Данилко уже пишет песни на украинском

Андрей Данилко рассказывал, что давно работает над украиноязычными композициями. По его мнению, успех песни зависит прежде всего от таланта автора, оригинальности текста и способности создать историю, которая будет близка слушателям.

Артист также обращал внимание на то, что для песен Верки Сердючки особенно важны характерные выражения и простые, легко запоминающиеся фразы. Именно они во многом сформировали узнаваемый стиль персонажа.

Поэтому отказ переводить прежние хиты не означает, что Данилко не хочет развивать украинский репертуар. Скорее, он предпочитает создавать новые произведения, вместо того чтобы менять уже ставшие популярными песни.

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О персоне: Андрей Данилко

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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