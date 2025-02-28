Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

Вы узнаете:
- Как правильно разместить держатель для телефона
- Где его нельзя устанавливать
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поскольку водителям запрещено держать телефон в руке, когда они за рулем, то сейчас можно найти большой выбор специальных держателей. Однако, и в их использовании нужно придерживаться определенных правил.
Главред решил разобраться, почему нельзя крепить телефон по центру панели в автомобиле.
По словам экспертов издания Твоя машина, многие водители закрепляют смартфон с навигатором по центру приборной панели, но делать этого не стоит, особенно в автомобилях с климат-контролем.
Вот несколько главных причин:
- Опасность для климат-контроля. Современные автомобили оснащены датчиками температуры, которые регулируют работу климатической системы. Если телефон нагревается из-за работы или воздействия теплого воздуха из дефлекторов, датчики могут выдавать неверные показания, приводя к сбоям в автоматическом режиме.
- Перегрев и поломка смартфона. Воздействие горячего или холодного воздуха может ускорить износ аккумулятора. Особенно опасно это зимой - постоянный обдув теплым воздухом может привести к вздутию и даже детонации батареи.
- Отвлечение от дороги. Телефон лучше размещать на уровне глаз, чтобы не приходилось опускать взгляд и отвлекаться от дороги. Идеальное место - в районе лобового стекла, но так, чтобы не перекрывать обзор.
Где можно установить держатель для телефона в авто
Устанавливать держатель для смартфона нужно на уровне глаз, например, сбоку на передней панели авто или на лобовом стекле, но так, чтобы он не мешал видеть дорогу.
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Что известно об издании Твоя машина?
Украинский автомобильный ресурс Твоя машина - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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