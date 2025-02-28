Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

Держатель для телефона сделает поездки более удобными и безопасными.

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Где установить держатель для телефона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно разместить держатель для телефона

Где его нельзя устанавливать

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поскольку водителям запрещено держать телефон в руке, когда они за рулем, то сейчас можно найти большой выбор специальных держателей. Однако, и в их использовании нужно придерживаться определенных правил.

Главред решил разобраться, почему нельзя крепить телефон по центру панели в автомобиле.

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По словам экспертов издания Твоя машина, многие водители закрепляют смартфон с навигатором по центру приборной панели, но делать этого не стоит, особенно в автомобилях с климат-контролем.

Вот несколько главных причин:

Опасность для климат-контроля. Современные автомобили оснащены датчиками температуры, которые регулируют работу климатической системы. Если телефон нагревается из-за работы или воздействия теплого воздуха из дефлекторов, датчики могут выдавать неверные показания, приводя к сбоям в автоматическом режиме.

Современные автомобили оснащены датчиками температуры, которые регулируют работу климатической системы. Если телефон нагревается из-за работы или воздействия теплого воздуха из дефлекторов, датчики могут выдавать неверные показания, приводя к сбоям в автоматическом режиме. Перегрев и поломка смартфона. Воздействие горячего или холодного воздуха может ускорить износ аккумулятора. Особенно опасно это зимой - постоянный обдув теплым воздухом может привести к вздутию и даже детонации батареи.

Воздействие горячего или холодного воздуха может ускорить износ аккумулятора. Особенно опасно это зимой - постоянный обдув теплым воздухом может привести к вздутию и даже детонации батареи. Отвлечение от дороги. Телефон лучше размещать на уровне глаз, чтобы не приходилось опускать взгляд и отвлекаться от дороги. Идеальное место - в районе лобового стекла, но так, чтобы не перекрывать обзор.

Где можно установить держатель для телефона в авто

Устанавливать держатель для смартфона нужно на уровне глаз, например, сбоку на передней панели авто или на лобовом стекле, но так, чтобы он не мешал видеть дорогу.

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