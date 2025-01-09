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Почему телефон медленно заряжается: основные причины и как решить проблему

Даяна Швец
9 января 2025, 16:14
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Чтобы медленная зарядка устройства не стала для вас проблемой, следуйте простым правилам.
Почему телефон медленно заряжается: основные причины и как решить проблему
Причины, почему телефон долго заряжается / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Почему телефон заряжается медленно
  • Как ускорить зарядку телефона

При покупке нового смартфона быстрая разрядка аккумулятора - едва ли не последняя проблема, которая нас волнует. Однако, со временем, батарея любимого телефона изнашивается, поэтому время зарядки может существенно увеличиваться.

Так, эксперты Realme поделились некоторыми причинами, почему телефон медленно заряжается, а также объяснили, как можно решить этот, на первый взгляд, сложный вопрос, отмечает Главред.

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Почему плохо заряжается батарея телефона?

Эксперты выделяют сразу несколько причин:

  • Неоригинальные аксессуары. Использование неоригинальных или поврежденных зарядных устройств и кабелей приводит к медленной зарядке.
  • Чувствительность к температуре. Оптимальная температура для зарядки - от 16°C до 35°C. Зарядка вне этого диапазона может снижать скорость зарядки из-за особенностей литиевых батарей.
  • Фоновые процессы. Зарядка во время использования телефона или при запущенных приложениях с высоким энергопотреблением уменьшает силу зарядного тока. Повышение температуры устройства во время использования дополнительно замедляет зарядку из-за защитных механизмов.
  • Физические препятствия. Чехлы для телефона могут мешать рассеиванию тепла, что замедляет зарядку. Кроме этого, посторонние предметы в зарядном порту или неправильное подключение зарядного устройства также могут влиять на скорость зарядки.
Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Как ускорить зарядку телефона?

Чтобы медленная зарядка больше вас не раздражала, следуйте простым правилам:

  • Используйте оригинальные аксессуары. Всегда используйте оригинальное зарядное устройство и кабель для оптимальной скорости зарядки.
  • Придерживайтесь правильных условий. Заряжайте телефон в рекомендованном температурном диапазоне (16°C - 35°C).
  • Избегайте использования телефона во время зарядки. Для максимальной скорости зарядки не используйте устройство во время зарядки. Если зарядка медленная даже при выключенном экране, закройте фоновые приложения или перезапустите устройство.

К слову, ранее также рассказывалось, какие приборы стоит выключать после пользования, чтобы не "влететь в копеечку".

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Что известно о Realme?

Realme - это китайский бренд электроники, который специализируется на производстве смартфонов, аксессуаров, бытовой техники и умных устройств. Компания была основана в 2018 году в Китае и является дочерней компанией корпорации BBK Electronics, в которую также входят такие известные бренды, как OPPO, Vivo и OnePlus.

Официальный сайт Realme публикует широкий спектр материалов, сосредоточенных на продуктах и деятельности компании. Здесь можно найти новости и анонсы, связанные с запуском новых устройств, таких как смартфоны, умные часы, телевизоры и другие аксессуары. Компания активно рассказывает о своих новых технологиях, ключевых функциях устройств и детальных технических характеристиках, которые помогают покупателям лучше понять преимущества каждой модели. Часто можно встретить и лайфхаки для эффективного использования техники.

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