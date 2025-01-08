Как сбросить фото с айфона на компьютер - подробный гайд с примерами

Чтобы перенести фото с айфона на компьютер не всегда нужен кабель.

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Как сбросить фото с айфона на компьютер / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

О чем вы узнаете:

Как перенести фотографии с айфона на компьютер с помощью функций телефона

Как перенести фото с айфона, используя кабель

Каждый пользователь айфона рано или поздно сталкивается с проблемой переноса фотографий на компьютер. В одном случае, хочет увидеть свои фотографии в большом формате и разместить в семейной библиотеке на компьютере или же просто разгрузить память телефона. Однако для различных операционных систем есть свои методы.

На Ютуб канале Romancev768 есть примеры того, как справиться с поставленной задачей.

Функция "Фото iCloud"

Блогер объясняет, что данная функция автоматически защищает ваши фотографии и видео, осуществляет синхронизацию и делает доступными их на все устройствах Apple, на сайте iCloud.com и на ПК с Windows. Если вы пользуетесь этой функцией, то импорт контента с одного устройства iCloud на другое не нужен.

Функция "Фото iCloud" передает и сохраняет полноразмерные оригинальные фотографии с максимальным разрешением. Если вам необходимо сэкономить место на устройстве, то можно их заменить более компактными версиями, которые будут оптимизированы для конкретного устройства.

Оригиналы можно загрузить в любое время, важно лишь то, чтобы на вашем устройстве было достаточно места. Изменения, которые вы внесли, будут отображаться на всех устройствах Apple. Видео и фото, которые вы сохраняете в Фото iCloud автоматически сохраняются в хранилище iCloud. Перед тем, как включить Фото iCloud, стоит проверить достаточно ли свободного места в хранилище.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows

Для того, чтобы перенести фото с айфона на компьютер, можно использовать беспроводную сеть, но если объем данных большой, то лучше с поставленной задачей справится кабель.

В разных версиях Windows подключение происходит одинаково.

В первую очередь, разблокируем дисплей телефона, берем кабель от зарядного устройства и соединяем с его помощью смартфон и USB-порт компьютера. Если вы пользуетесь оригинальной зарядкой, то выберите порт Type-C, если же один из концов кабеля больше другого, то выберите Type-A.

Чтобы разрешить доступ необходимо выбрать команду "Доверять" В разных версиях Windows дальнейшие действия отличаются.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows 7

В данной версии операционной системы все начинается с автозапуска. Необходимо нажать "Импорт фото" и обозначить объекты, которые необходимо перенести. Необходимо, следуя подсказкам, создать папку для изображений.

Если при первом подключении отметить галочкой команду "Всегда выполнять", то при последующих подключениях они будут перемещаться сами.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows 8

В этой версии необходимо открыть "Фотоальбом", выбрать опцию "Импорт". Далее определить устройство, обозначить элементы, которые нужно перенести, нажать "Продолжить" и "Импорт". В папке "Изображения" файл получит название даты, когда происходило перемещение.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows 10 и 11

Для того, чтобы сбросить фото с айфона на компьютер, оснащенный операционной системой Windows 10 и 11, нужно использовать приложение "Фотографии".

Здесь нужно всего три нажатия: пуск, запуск программы, "Импорт с USB-устройства".

Далее пользователь отмечает временные рамки из которых нужно перенести файлы. Данные версии Windows позволяют пользователю самому выбрать место, куда нужно перенести файлы.

Смотрите видео о том, как сбросить фото с айфона на компьютер:

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О Ютуб канале Romancev768 Канал создан в 2020 году. Подписалось более 1, 6 миллиона пользователей. Загружено 2614 видео, в которых блогер рассказывает о различных фишках, которые, в большинстве, касаются телефонов, компьютеров, смарт-часов и различных манипуляций с ними.

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