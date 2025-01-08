Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Как сбросить фото с айфона на компьютер - подробный гайд с примерами

Олег Макаров
8 января 2025, 15:47
264
Чтобы перенести фото с айфона на компьютер не всегда нужен кабель.
Как сбросить фото с айфона на компьютер
Как сбросить фото с айфона на компьютер / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

О чем вы узнаете:

  • Как перенести фотографии с айфона на компьютер с помощью функций телефона
  • Как перенести фото с айфона, используя кабель

Каждый пользователь айфона рано или поздно сталкивается с проблемой переноса фотографий на компьютер. В одном случае, хочет увидеть свои фотографии в большом формате и разместить в семейной библиотеке на компьютере или же просто разгрузить память телефона. Однако для различных операционных систем есть свои методы.

На Ютуб канале Romancev768 есть примеры того, как справиться с поставленной задачей.

Функция "Фото iCloud"

Блогер объясняет, что данная функция автоматически защищает ваши фотографии и видео, осуществляет синхронизацию и делает доступными их на все устройствах Apple, на сайте iCloud.com и на ПК с Windows. Если вы пользуетесь этой функцией, то импорт контента с одного устройства iCloud на другое не нужен.

Функция "Фото iCloud" передает и сохраняет полноразмерные оригинальные фотографии с максимальным разрешением. Если вам необходимо сэкономить место на устройстве, то можно их заменить более компактными версиями, которые будут оптимизированы для конкретного устройства.

Оригиналы можно загрузить в любое время, важно лишь то, чтобы на вашем устройстве было достаточно места. Изменения, которые вы внесли, будут отображаться на всех устройствах Apple. Видео и фото, которые вы сохраняете в Фото iCloud автоматически сохраняются в хранилище iCloud. Перед тем, как включить Фото iCloud, стоит проверить достаточно ли свободного места в хранилище.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows

Для того, чтобы перенести фото с айфона на компьютер, можно использовать беспроводную сеть, но если объем данных большой, то лучше с поставленной задачей справится кабель.

В разных версиях Windows подключение происходит одинаково.

В первую очередь, разблокируем дисплей телефона, берем кабель от зарядного устройства и соединяем с его помощью смартфон и USB-порт компьютера. Если вы пользуетесь оригинальной зарядкой, то выберите порт Type-C, если же один из концов кабеля больше другого, то выберите Type-A.

Чтобы разрешить доступ необходимо выбрать команду "Доверять" В разных версиях Windows дальнейшие действия отличаются.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows 7

В данной версии операционной системы все начинается с автозапуска. Необходимо нажать "Импорт фото" и обозначить объекты, которые необходимо перенести. Необходимо, следуя подсказкам, создать папку для изображений.

Если при первом подключении отметить галочкой команду "Всегда выполнять", то при последующих подключениях они будут перемещаться сами.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows 8

В этой версии необходимо открыть "Фотоальбом", выбрать опцию "Импорт". Далее определить устройство, обозначить элементы, которые нужно перенести, нажать "Продолжить" и "Импорт". В папке "Изображения" файл получит название даты, когда происходило перемещение.

Как перенести фото с айфона на компьютер с Windows 10 и 11

Для того, чтобы сбросить фото с айфона на компьютер, оснащенный операционной системой Windows 10 и 11, нужно использовать приложение "Фотографии".

Здесь нужно всего три нажатия: пуск, запуск программы, "Импорт с USB-устройства".

Далее пользователь отмечает временные рамки из которых нужно перенести файлы. Данные версии Windows позволяют пользователю самому выбрать место, куда нужно перенести файлы.

Смотрите видео о том, как сбросить фото с айфона на компьютер:

Вас может заинтересовать:

О Ютуб канале Romancev768

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 1, 6 миллиона пользователей. Загружено 2614 видео, в которых блогер рассказывает о различных фишках, которые, в большинстве, касаются телефонов, компьютеров, смарт-часов и различных манипуляций с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

компьютер интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россияне ударили КАБом по Запорожью: есть погибшая и раненые

Россияне ударили КАБом по Запорожью: есть погибшая и раненые

16:14Украина
Трамп готовит передел мира, Путин в деле

Трамп готовит передел мира, Путин в деле

16:10Мнения
ВСУ "разнесли" командный пункт РФ в Харцызске: Генштаб раскрыл детали удара

ВСУ "разнесли" командный пункт РФ в Харцызске: Генштаб раскрыл детали удара

16:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Гороскоп на завтра 9 января: Овнам - хорошая новость, Рыбам - исполнение мечты

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

Почему никогда нельзя бросать лимон в горячий чай: простое объяснение

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

Последние новости

16:55

Есть у каждого: как прочистить засор при помощи двух ингредиентов

16:55

Действительно ли в Африку: ученые разгадали, куда улетают птицы - помог аист

16:29

В Украине подорожали некоторые фрукты: сколько стоит килограмм

16:14

Россияне ударили КАБом по Запорожью: есть погибшая и раненые

16:10

Трамп готовит передел мира, Путин в делемнение

Соглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - РябцевСоглашение США и Саудовской Аравии способно выдворить РФ с нефтяного рынка - Рябцев
16:09

ВСУ "разнесли" командный пункт РФ в Харцызске: Генштаб раскрыл детали удара

16:08

"Сюрприз для РФ": для чего Трампу Гренландия и будут ли США воевать за остров

15:53

"Подкосить" РФ с помощью нефти: эксперт спрогнозировал новую стратегию ТрампаВидео

15:48

Жаркие объятия и глинтвейн: Камалия рассекретила, с кем проводит праздникиВидео

Реклама
15:47

Как сбросить фото с айфона на компьютер - подробный гайд с примерамиВидео

15:44

Не отступятся от своего: астрологи назвали ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

15:38

Легализация каннабиса в Украине: зарегистрированы первые лекарства

15:35

За год цена выросла в 2,3 раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

14:50

Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

14:49

Ту-160 "подрезали крылья": детали удара по нефтебазе в Энгельсе – Defense Express

14:48

Порошенко планирует уйти из Верховной Рады: предложил лишить мандатов бывших регионалов, - СМИ

14:45

Беларусь начала военные учения у границы с Украиной: какова цель

14:34

Обычная картофелина в помощь: интересный трюк, чтобы окна в машине не потели

14:28

Как не одеться как бабушка: что можно носить 50-летним женщинамВидео

14:28

Жизнь не будет прежней: победительница "Холостяка" пострадала от пожаров в США

Реклама
14:12

Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

14:02

Максим Галкин показал невероятное видео со своими детьми

13:51

Будет ли в Украине онлайн-голосование: в "Слуге народа" ответили

13:44

История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

13:43

20 лет популярности песни "Сало" Михаила Поплавского актуально

13:24

Вот это перемены: как выглядят актеры "Дневника Бриджит Джонс" сейчас

13:17

Тищенко засветился в Раде после неявки в суде по состоянию здоровья: детали

13:07

Громкий скандал в "проблемной" бригаде ВСУ: генерал сделал важное заявление

12:58

"45-50 долларов за баррель": эксперт назвал условие обвала цены на нефть

12:54

На фоне заявлений Трампа: в МИД высказались о "беспокойствах в сфере безопасности" РФ

12:36

Венгрия может освободить место Украине в ЕС, вступив в СНГ или ОДКБ - МИД

12:34

Наконец Трамп сказал правду об Украинемнение

11:56

Провал экспорта нефти РФ: США должны нанести санкционный удар по России - Рябцев

11:50

ВСУ взорвали нефтебазу стратегической авиации РФ: Ермак раскрыл детали удараВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Собакам - стрессы, Кроликам - перемены

11:47

4 знака зодиака, которые умеют хранить секреты

11:44

Будут ли банки блокировать карты за частое снятие наличных: ответ НБУ

11:43

Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событийВидео

11:20

Суперский десерт: как правильно запечь яблоки в микроволновой печиВидео

11:19

Худшее впереди: в ужасном пожаре США горят дома самых популярных звезд мираВидео

Реклама
11:15

Где 3 отличия между рисунками с мужчиной и медведем: надо угадать за 27 секунд

10:55

Гороскоп для Водолеев на 2025 год: выигрыш в лотерею и внезапная любовьВидео

10:48

"Курахово мы потеряли, это факт": военный назвал проблемы ВСУ на Донбассе

10:46

Не Покровск: враг пытается прорваться к важному городу в Донецкой области - МВА

10:44

Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине – Forbes

10:38

Предательница Лолита Милявская собралась замуж за миллиардера - детали

10:10

Снег и мороза возвращаются: синоптик назвала даты

10:00

Судьи Мастер-шеф поменялись одеждой: Ярославский шикарен в кителе Мартыновской

09:49

"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

09:47

США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять