"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за власть

У главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина есть возможности для того, чтобы побороться за власть в стране-агрессоре РФ, но если игра, в которую он играет, будет проиграна, то долго он не проживет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.
По его словам, Пригожин уже почти год действует как публичный политик.
"У него уже появилась некоторая общественная поддержка, его боятся, ненавидят, у кого-то он вызывает отвращение, а у кого-то и восхищение. Потому что он - представитель криминальной культуры, но ей подвержены миллионы людей в России. Они могут составить для него определенную социальную базу поддержки на первом этапе. У него есть деньги, оружие, средства массовой информации, а это немало для того, чтобы побороться за власть того или иного уровня", - считает Киселев.
Но если Пригожин проиграет, то "долго на свете он не проживет" или ему придется пуститься в бега и попытаться раствориться где-то на просторах планеты.
"Может быть в Африке - мы же знаем, что он там уже давно орудует, у него есть интересы. И, возможно, где-нибудь в джунглях Центральноафриканской республики найдется место, где ему удастся спрятаться. Но искать его потом будут долго и упорно. И, возможно, найдут", - считает аналитик.
Кто такой Евгений Киселев?
Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.
Смотрите интервью Евгения Киселева Главреду:
Конфликт Пригожина с Минобороны РФ из-за ситуации в Бахмуте
Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.
Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.
Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.
6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.
7 мая Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.
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