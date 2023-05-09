"Долго не проживет": Киселев спрогнозировал судьбу Пригожина, если он проиграет борьбу за власть

Даже если главарь ЧВК "Вагнер" спрячется в джунглях Центральноафриканской республики, его будут искать долго и упорно.

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Пригожин либо будет ликвидирован, либо пустится в бега, считает Евгений Киселев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

У главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина есть возможности для того, чтобы побороться за власть в стране-агрессоре РФ, но если игра, в которую он играет, будет проиграна, то долго он не проживет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

По его словам, Пригожин уже почти год действует как публичный политик.

"У него уже появилась некоторая общественная поддержка, его боятся, ненавидят, у кого-то он вызывает отвращение, а у кого-то и восхищение. Потому что он - представитель криминальной культуры, но ей подвержены миллионы людей в России. Они могут составить для него определенную социальную базу поддержки на первом этапе. У него есть деньги, оружие, средства массовой информации, а это немало для того, чтобы побороться за власть того или иного уровня", - считает Киселев.

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Но если Пригожин проиграет, то "долго на свете он не проживет" или ему придется пуститься в бега и попытаться раствориться где-то на просторах планеты.

"Может быть в Африке - мы же знаем, что он там уже давно орудует, у него есть интересы. И, возможно, где-нибудь в джунглях Центральноафриканской республики найдется место, где ему удастся спрятаться. Но искать его потом будут долго и упорно. И, возможно, найдут", - считает аналитик.

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Смотрите интервью Евгения Киселева Главреду:

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ из-за ситуации в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.

7 мая Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

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