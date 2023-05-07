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Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" в Минобороны РФ пообещали боеприпасы и Суровикина в подручные

Анна Ярославская
7 мая 2023, 14:13 обновлено 7 мая, 14:19
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Главарь "вагнеровцев" утверждает, что его наемники получили карт-бланш на действия в Бахмуте и могут действовать так, "как считают нужным".
Пригожин, Суровикин
Пригожин заявил о возвращении Суровикина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал на днях. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В сухом остатке следующее - нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник", - заявил Пригожин в своем Telegram-канале.

По его слова, "вагнеровцы" получили карт-бланш на действия в Бахмуте и могут действовать так, "как считают нужным".

видео дня

"И нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с Министерством обороны. А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет", - заявил главарь ЧВК.

Что происходит в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.

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