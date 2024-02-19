Politico раскрыло нынешний план США по Украине: есть только сценарий 'А'

Американские сенаторы обещают одобрение законопроекта с помощью для Украины уже в марте.

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Запад склоняется, что Украине удастся выстоять на поле боя только с помощью США / Коллаж Главреда, фото: Офис президента, командование ОЗ ВСУ

Нынешний план Запада по помощи Украине заключается в том, чтобы просто удержать украинскую армию от краха, пишет Politico, опираясь на комментарии ряда западных официальных лиц, относительно результатов нынешней Мюнхенской конференции по безопасности.

Многие участники мероприятия обходили вопрос того, какой они видят украинскую победу и как быстро это может произойти.

Председатель Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер сказал, что пакет помощи изменит правила игры для Украины. Но он отказался ответить, что эта поддержка обеспечит украинский триумф, просто отметив, что американская помощь была последней, лучшей надеждой Киева.

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"Я не знаю никакого другого способа в краткосрочной перспективе для украинцев получить необходимое оружие, амуницию и инструменты, кроме как из Соединенных Штатов", - добавил Уорнер.

Как пишет издание, американские сенаторы заверили на Мюнхенской конференции союзников, что Палата представителей "уже в марте" даст "добро" законопроекту с деньгами для Украины.

В США убеждены, что Украина никогда не прекратит сопротивляться России, даже если она не получит больше поддержки.

"Шансов почти нет, что украинцы мирно переживут российскую оккупацию", - цитирует Politico одного из законодателей.

Захват Авдеевки

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию ухудшало значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.

Наконец, по словам самих военных, соотношение сил и средств в последние дни достигло "один к семи" в пользу россиян.

"Ситуация очень тяжелая. Россияне сейчас наступают. Наступают в количестве, значительно превосходящем. Можно констатировать, что это один к семи. Идет постоянное наступление на разных участках. Это две (российские - ред.) армии, которые наступают там. Около семи бригад. Сейчас выполняем приказ удерживать (позиции - ред.). Очень сложно. Если мы работаем в соотношении сил и средств - один к семи, можете себе представить", - рассказал представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений. Обстановка осложняется тем, что ВСУ не хватает боеприпасов и они испытывают истощение после двух лет жестокой войны.

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