"Никогда не имела психоаналитика, но сейчас он нужен всем": Осадчая раскрыла секрет борьбы с тревожностью

В эксклюзивном интервью Екатерина Осадчая также рассказала о премьере шоу "Пісні мого життя" на 1+1 Украина.

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Катя Осадчая накануне выхода шоу "Пісня мого життя" дала большое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

3 марта в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера украинской адаптации самого популярного развлекательного проекта Финляндии "Song Of My Life", который собирает долю просмотра в более 40%. Проект под названием "Пісня мого життя" будет выходить каждое воскресенье в 21:00. По правилам проекта, звездные участники и лидеры мнений загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться отгадать, чья история спрятана под загаданной песней. Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, которые никто никогда не слышал до этого момента, поделятся болью, радостью, победами и падениями. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, которая стала саундтреком его собственной жизни.

Ведущей проекта стала Екатерина Осадчая, которая с начала полномасштабного вторжения занимается поиском пропавших украинцев в проекте "Знайти своїх". Ведущая в эксклюзивном интервью сайту 1+1 поделилась, что думает о поддержке Украины от Финляндии, какая песня является саундтреком ее первой влюбленности и что слушает сейчас. Екатерина Осадчая говорит, что во время съемки специального выпуска "Пісні мого життя" в Финляндии она почувствовала бешеную поддержку финнов.

"Я могу сказать, что такой мощной поддержки, как в Финляндии, наверное, я не встречала ни в одной стране Европы. Я не была во всех странах за время войны, но могу сказать, что то, как поддерживают люди на улицах, то, как абсолютно каждый, кому ты говоришь, что ты из Украины, искренне начинает говорить "Слава Украине". Финны ассоциируют себя с Украиной. Когда-то они, будучи очень маленькой страной с небольшим количеством населения, победили Россию. Сейчас для них Украина - как они много лет назад во время русско-финской войны. Они верят в то, что Украина победит благодаря своему духу. У них есть такое слово "сису". В украинском языке нет соответствия. Это о свободолюбии, патриотизме, желании бороться, смелости. Это то, что есть у каждого финна, и они говорят, что именно это помогло им побороть Россию. И видят, что в Украине каждый украинец имеет свое это "сису". Финны также имеют границу с Россией, поэтому они понимают, насколько они в опасности. Они очень сильно нас поддерживают и желают нам победы", - говорит Осадчая.

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На днях ведущая поделилась, что считает одной из знаковых песен трек Ирины Билык "Так просто", в интервью Екатерина рассказала, что у нее есть еще две очень важные песни.

"Со школьным временем, когда были первые влюбленности, у меня ассоциируется Roxette "Crash! Boom! Bang". Также есть песня, которая была саундтреком "Світського життя", с которой меня ассоциировала вся страна. Она тоже знаковая, потому что я вела программу 17 лет. Это большая часть моей сознательной жизни", - говорит Осадчая.

Ведущая также рассказала свой секрет борьбы с тревожностью.

"Когда я чувствую тревогу внутри, я работаю. Кроме телевидения, у меня очень много работы: поиск пропавших, фонд, дети, оставшиеся без родителей. Когда чувствую, что меня что-то накрывает, я себя занимаю всеми текущими делами. Стараюсь, чтобы на тревожность времени не было. Бывает, когда засыпаю, есть беспокойство. Тогда я слушаю медитации для расслабления. Еще один рецепт: отложить гаджеты и засыпать желательно не с телефоном. Я себя приучаю обязательно перед сном читать. Именно на ночь выбираю художественную литературу, чтобы увлечься сюжетом, а не теми эмоциями, что внутри", - говорит Екатерина Осадчая.

Добавила ведущая и свои размышления относительно того, что нужно делать украинцам, чтобы скорее приблизить победу.

"В начале полномасштабной войны у каждого из нас было ощущение: я часть этой борьбы. В течение лет это удержать сложно. Я знаю это по себе, потому что многие волонтеры в нашем проекте уходят, приходят новые. И я могу это понять. Волонтерство - как еще одна работа. Нужно лелеять в себе это ощущение, что я не просто потребитель, не тот, от кого ничего не зависит или просто жду. Нужно прилагать усилия. Это могут быть 10 грн доната, помощь физическая, психологическая. Приближать победу - это не только донатить на армию. Это также выражать поддержку родным в сложные периоды, работать, платить налоги, принимать активное участие в том, что происходит в стране. Это в частности помощь бабушке, живущей в соседнем подъезде, потому что от ее состояния тоже зависит наша будущая победа. Мы должны внутри страны быть сильными, не поддаваться на провокации, противодействовать дезинформации. Мы должны быть стойкими, потому что враг может нас измотать морально. Очень важно ментальное здоровье. Я тот человек, который никогда в своей жизни не имел психоаналитика или психотерапевта, но сейчас понимаю, что нам он нужен всем. Мы все в разной степени ломаемся, просто каждый по своему", - говорит Осадчая.

Полное интервью по ссылке.

Смотрите премьеру "Пісні мого життя" 3 марта в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

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