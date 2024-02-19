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Это уменьшит потери среди ВСУ: волонтер оценила стратегическое решение Зеленского

Юрий Берендий
19 февраля 2024, 16:59
Волонтер указывает на то, что роботизация украинской армии позволит значительно снизить потери среди личного состава ВСУ.
Это уменьшит потери среди ВСУ: волонтер оценила стратегическое решение Зеленского
Волонтер оценила стратегическое решение Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем. Однако, несмотря на то, что это решение принято с опозданием, многие специалисты относятся к нему с надеждой. Об этом в интервью Главреду рассказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

По ее словам, решение о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ это то, что уже давно было актуально и отвечает требованиям времени.

"На силы беспилотных систем сейчас есть большие надежды сообщества, которое занимается беспилотными роботизированными системами. Но любую идею можно похоронить в бюрократии, безынициативности чиновников, поэтому очень важно, чтобы эта не превратилась в мертворожденную историю", - указывает Берлинская.

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По ее словам, важно, чтобы этим занимались адекватные люди, для которых это означает не только соответствующий уровень понимания управления процессами, у которых есть видение развития этого направления и понимание того, что за этим будущее.

"Чем больше мы будем роботизировать нашу армию, тем меньше у нас будет потерь. Сейчас я вижу позитив в том, что этим направлением будет заниматься Вадим Сухаревский, боевой командир, офицер, который имеет высокий авторитет в армии. Несколько дней назад мы поговорили с ним, и я вижу, что у него есть здоровое понимание того, как настраивать систему", - отмечает волонтер.

Она подчеркивает, что это положительный шаг, и сейчас всем нужно еще активнее и интенсивнее работать, чтобы оперативно настроить эту систему так, чтобы уже в течение нескольких ближайших месяцев это оказалось эффективным на поле боя.

Кто такая Мария Берлинская

Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия.

Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Создание Сил беспилотных систем

Президент Владимир Зеленский указал на необходимость создания в структуре Вооруженных сил Украины отдельного рода войск - сил беспилотных систем. Об этом говорится в указе президента Украины от 6 февраля.

Военный Вооруженных сил Украины и блогер Юрий Касьянов поделился своими впечатлениями от недавнего указа президента Владимира Зеленского о создании Сил беспилотных систем.

Сравнивая период начала полномасштабного вторжения в 2022 году с нынешней ситуацией, можно отметить определенный прогресс в улучшении обстановки. Однако инициативы, подобные Армии дронов, все же не являются достаточными для победы над Россией.

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война в Украине Владимир Зеленский
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