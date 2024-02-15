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Армии дронов абсолютно недостаточно: военный назвал единственный способ покончить с РФ

Яна Ставская
15 февраля 2024, 22:37
Зеленский даже поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.
Армии дронов абсолютно недостаточно: военный назвал единственный способ покончить с РФ
Дроны меняют ситуацию на поле боя / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / DronariumUkraine

Если сравнивать период начала полномасштабного вторжения в 2022 году и нынешнюю ситуацию, то какие-то сдвиги в пользу улучшения ситуации все-таки есть. Однако инициатив вроде Армии дронов все же недостаточно для победы над Россией, уверен военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

В интервью Главреду он отметил, что производство дронов до сих пор держится за счет частной инициативы волонтеров и энтузиастов.

"Кроме того, государство кое-что закупает, есть различные инициативы вроде инициативы Михаила Федорова с армией дронов, которые закрывают определенные дыры, когда не справляется Минобороны. Но этого абсолютно недостаточно – это все равно что при большом пожаре вместо того, чтобы вызвать профессиональных пожарных и тушить его с пожарной машиной, все бегают с ковшами и ведрами, пытаются потушить пожар, а он только разгорается. Так и здесь - что-то делают, но этого совершенно недостаточно для победы в этой войне", - сказал Касьянов.

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По его мнению, начать следует с разрешения президента на создание единого государственного органа, который формирует и осуществляет государственную политику в области дронов.

"То есть командует всеми - ставит задачи разработчикам, дает деньги, помогает строить производства, создает новые компании, заказывает новые дроны и, в том числе, принимает участие в создании боевых подразделений, анализирует опыт и прочее. И во главе этого органа поставить профессионалов - людей, которые на самом деле разрабатывают, производят и применяют БПЛА", - высказался Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Дроны на поле боя

Как отмечал президент Владимир Зеленский, дроны ВСУ изменили ситуацию с безопасностью в Черном море и помогают украинским войскам отражать вражеские штурмы. Именно из-за важности применения беспилотников на передовой глава государства поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Тогда как в материале BILD говорилось о том, что ВСУ вынуждены использовать дроны из-за проблем с личным составом - его не хватает для отражения атак россиян.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что он согласен с оценкой руководителя украинской военной разведки генерала Буданового о том, что официальный Киев достиг "определенного паритета" с Кремлем в производстве дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Затем он пообещал, что Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве.

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война в Украине БПЛА дроны Юрий Касьянов война России и Украины
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