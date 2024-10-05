Западные и украинские официальные лица пришли к согласию, что основой для переговоров с Россией могут стать сильные гарантии безопасности в обмен на временный контроль России над оккупированными территориями. Такую инсайдерскую информацию сообщает Financial Times.
Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Это решение предусматривает сразу два пункта:
- Неофициальное согласие на то, что эти территории должны быть возвращены Украине дипломатическими путями в будущем, хотя конкретные сроки не определены.
- Украина, вероятно, согласится установить оборонительную границу и воздержаться от постоянного размещения войск или ядерного оружия на своей территории, если не возникнет угрозы нападения.
Вероятные будущие варианты развития войны
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФ. Он отметил, что партнеры должны проявить свою решимость, и напомнил, что нашему государству нужна дальнобойность и укрепление позиций на фронте.
В то же время военный эксперт Петр Черник считает, что ВСУ надо продержаться примерно месяц, после чего оккупанты временно потеряют способности продвигаться на поле боя.
А вот Швейцария заявила о недоразумении и подчеркнула, что никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на полях Генеральной Ассамблеи ООН, не было подписано.
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