Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

Украина, вероятно, согласится установить оборонительную границу.

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На Западе и в Украине приняли решение о переговорах с Путиным, считают журналисты / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

Западные и украинские официальные лица пришли к согласию, что основой для переговоров с Россией могут стать сильные гарантии безопасности в обмен на временный контроль России над оккупированными территориями. Такую инсайдерскую информацию сообщает Financial Times.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Это решение предусматривает сразу два пункта:

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Неофициальное согласие на то, что эти территории должны быть возвращены Украине дипломатическими путями в будущем, хотя конкретные сроки не определены. Украина, вероятно, согласится установить оборонительную границу и воздержаться от постоянного размещения войск или ядерного оружия на своей территории, если не возникнет угрозы нападения.

План победы Зеленского / Инфографика Главреда

Вероятные будущие варианты развития войны

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФ. Он отметил, что партнеры должны проявить свою решимость, и напомнил, что нашему государству нужна дальнобойность и укрепление позиций на фронте.

В то же время военный эксперт Петр Черник считает, что ВСУ надо продержаться примерно месяц, после чего оккупанты временно потеряют способности продвигаться на поле боя.

А вот Швейцария заявила о недоразумении и подчеркнула, что никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на полях Генеральной Ассамблеи ООН, не было подписано.

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