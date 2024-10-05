"Надо продержаться примерно месяц": назван прогноз дальнейших событий в войне

Российские оккупанты любой ценой пытаются выйти к административным границам Донецкой области, сказал Петр Черник.

https://glavred.info/ukraine/nado-proderzhatsya-primerno-mesyac-nazvan-prognoz-dalneyshih-sobytiy-v-voyne-10602653.html Ссылка скопирована

Войска РФ временно утратят наступательный потенциал примерно через месяц - Черник / Коллаж: Главред, фото: АрмияInform, Минобороны РФ

Войска агрессора России будет продолжать оказывать давление на позиции Сил обороны Украины и стремиться захватить весь Донбасс. Нужно продержаться примерно месяц, после чего оккупанты временно утратят способности продвигаться на поле боя. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что, несмотря на потери, украинская армия продолжает контролировать господствующие высоты. Потеря Угледара не приведет к обвалу фронта.

"Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем его стратегическую цель - любой ценой выйти к административным границам Донецкой области… Нам надо продержаться примерно месяц. Затем, обязательно, раскиснет почва, ведь скоро ожидаются серьезные осадки. Ни российская тяжелая техника, ни бойцы не смогут двигаться", - подчеркнул Петр Черник. видео дня

Куда оккупанты России пойдут после Угледара – новости по теме:

Силы обороны Украины 2 октября вышли из Угледара, официально сообщили в ОСГВ Хортица. Бойцы заняли новые оборонительные позиции в Донецкой области.

Войска РФ могут готовить наступление на Запорожском направлении, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Оккупанты уже активизировались в районе Старомайорского.

Оккупанты в силах продвинуться в направлении Великой Новоселки Запорожской и города Богоявленка Донецкой областей, считают в разведке Минобороны Великобритании.

Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред