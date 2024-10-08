РФ очень скоро может взять оперативную паузу на фронте: эксперт назвал месяц

До зимы РФ еще будет пытаться наступать и достигать определенных целей.

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Зимой россияне могут взять оперативную паузу на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Аналитики убеждены, что активность противника достигла пика и продлится еще несколько недель, а впоследствии враг может взять оперативную паузу. Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, на линию фронта агрессоры из России стянули 500 тысяч военных, что в несколько раз превышает численность сил в начале масштабного вторжения.

По убеждению эксперта, пока что остаются неопределенными прогнозы о следующем крупном ударе, однако, вероятно, что до декабря Москва будет стремиться к выполнению своих целей.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua. видео дня

"Конечно, они могут снижать интенсивность боевых действий. Но до зимы РФ еще будет пытаться наступать и достигать определенных целей. До декабря включительно и примерно с января, думаю, может взять оперативную паузу", - заявил он.

Анализируя ситуацию на фронте, руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что, скорее всего, россияне продолжат бросать пехоту в многочисленные штурмы, не считаясь с потерями.

"Надеюсь, наши готовятся к такому сценарию. Сейчас украинские войска наносят сдерживающие удары, ведут активную оборону. Давать отпор и держать фронт удается. Ситуация сложная, возможно, придется отойти еще в разных местах. Но катастрофы нет", - резюмировал эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

В свою очередь эксперт Грабский объяснил интересные изменения на фронте. По его словам, фланговые атаки противника в основном ведутся личным составом. Попытка вывести технику для ударных действий приводит, как правило, к уничтожению этой техники.

А вот политолог Голобуцкий прокомментировал годовщину подрыва СБУ Крымского моста. Эксперт акцентирует, что и через два года после подрыва, россияне полностью не справились с его последствиями.

Также в 3 ОШБр рассказали новые детали успешного контрнаступления. Украинские военные смогли продвинуться вперед вблизи населенного пункта Невское.

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