"Он продался Путину!": на Орбана пытались напасть во время пресс-конференции

Активист бросил в Орбана пачку предметов, которые выглядели как банкноты.

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Оппозиционер сорвал выступление Орбана / Коллаж: Главред, фото: flickr

Выступление премьера Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте пытался сорвать венгерский оппозиционер Мартон Гекицки. Он обвинил главу правительства в предательстве страны, сообщает АР и местное издание Telex.

Инцидент произошел во время пресс-конференции Виктора Орбана в Европарламенте, где венгерский премьер представлял планы своей страны на период ее председательства в ЕС.

Активист и член оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Мартон Гекицки прервал выступление Орбана, когда тот высказывался негативно о мигрантах. Он бросил в него пачку предметов, которые выглядели как банкноты.

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"За сколько вы продали страну? За какую сумму вы предали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - крикнул оппозиционер.

Охрана быстро задержала Гекицки и вывела его из зала.

"Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь "я с тобой не согласен"", - прокомментировал инцидент Орбан.

Орбан - инфографика / Главред, инфографика

По данным AP, мужчина является депутатом местного совета пригорода Будапешта. Лидер партии, бывший премьер Ференц Дюрчань, позже заявил в соцсетях, что гордится поступком Гекицки.

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Виктор Орбан - последние новости о Венгрии

Недавно Орбан выдал скандальное заявление в отношении Зеленского. Премьер Венгрии обвиняет Украину в отсутствии желания идти на компромисс.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время последнего визита венгерской делегации в Украину, наладили контакт и говорили о "прекращении огня" и глобальном соглашении. А также о том, как приблизить справедливый и длительный мир.

А теперь Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины в $50 миллиардов до ноября. Представители Венгрии не скрывают, что Будапешт рассчитывает на приход Трампа к власти и резкое изменение политики США по поддержке Украины.

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