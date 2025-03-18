Сколько вещей на самом деле можно класть в стиральную машину

Чтобы продлить срок службы техники и сохранить качество стирки, не перегружайте стиральную машину!

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Сколько вещей можно класть в стиральную машину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Сколько вещей можно класть в стиральную машину

Как правильно определить вес белья для стирки

Многие из нас привыкли загружать стиральную машину по максимуму, чтобы сэкономить время и воду. Однако эксперт Мэтью Эйрс предостерегает: переполнение стиральной машины может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Оптимальная загрузка стиральной машины

По словам эксперта, идеальная загрузка составляет около 75 % от максимального объема, передает словам эксперта express.

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Это позволяет:

Одежде свободно двигаться в барабане

Воде и моющему средству эффективно проникать в ткань

Уменьшить нагрузку на двигатель и подшипники

Эйрс также подчеркнул, что объем загрузки обозначает количество сухого белья и обычно указывается в руководстве пользователя или на самой стиральной машине.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика / Главред

Как избежать перегрузки?

Не прижимайте одежду вниз, чтобы вместить больше вещей.

Укладывайте белье свободной стопкой.

Если вы сомневаетесь, представьте, что сверху можно добавить еще пару джинсов — если нет, значит, загрузка слишком большая.

Последствия перегрузки

Перегруженная машина может быстро выйти из строя. По словам эксперта, перегрузка увеличивает нагрузку на мотор, что может привести к его поломке. Избыточный вес изнашивает подшипники, мешая барабану вращаться. В итоге все может закончиться дорогостоящим ремонтом.

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