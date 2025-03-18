Сколько вещей на самом деле можно класть в стиральную машину

Вы узнаете:
- Сколько вещей можно класть в стиральную машину
- Как правильно определить вес белья для стирки
Многие из нас привыкли загружать стиральную машину по максимуму, чтобы сэкономить время и воду. Однако эксперт Мэтью Эйрс предостерегает: переполнение стиральной машины может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.
Оптимальная загрузка стиральной машины
По словам эксперта, идеальная загрузка составляет около 75 % от максимального объема, передает словам эксперта express.
Это позволяет:
- Одежде свободно двигаться в барабане
- Воде и моющему средству эффективно проникать в ткань
- Уменьшить нагрузку на двигатель и подшипники
Эйрс также подчеркнул, что объем загрузки обозначает количество сухого белья и обычно указывается в руководстве пользователя или на самой стиральной машине.
Как избежать перегрузки?
Не прижимайте одежду вниз, чтобы вместить больше вещей.
Укладывайте белье свободной стопкой.
Если вы сомневаетесь, представьте, что сверху можно добавить еще пару джинсов — если нет, значит, загрузка слишком большая.
Последствия перегрузки
Перегруженная машина может быстро выйти из строя. По словам эксперта, перегрузка увеличивает нагрузку на мотор, что может привести к его поломке. Избыточный вес изнашивает подшипники, мешая барабану вращаться. В итоге все может закончиться дорогостоящим ремонтом.
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