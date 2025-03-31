Почему нельзя есть помело на ночь: неожиданный ответ

Многие даже не задумываются, можно ли есть ночью помело.

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Помело мочегонное, или нет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какое время суток лучше есть помело

Что будет, если съесть помело на ночь

Многих людей, которые следят за своим питанием интересует вопрос, когда лучше есть помело: утром или вечером. На первый взгляд это полезный фрукт, который богат витаминами и антиоксидантами, однако есть несколько важных нюансов.

Главред узнал, когда нельзя есть помело и почему. Пользователи Quora объяснили, что строгих правил, запрещающих есть апельсины на ночь нет, но есть некоторые причины, почему потребление их перед сном может быть не слишком хорошей идеей.

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Хотя помело содержит минимальное количество калорий и является полезным для здоровья, его не рекомендуется употреблять перед сном из-за того, что фрукт обладает мочегонными свойствами, что может привести к частым ночным походам в туалет, нарушая качество сна.

Кроме того, помело содержит большое количество клетчатки, что стимулирует пищеварение и может вызвать дискомфорт в желудке.

Оптимальное время для потребления помело - это утро или первая половина дня. В это время организм активнее усваивает полезные вещества, а высокое содержание витамина C во фрукте способствует повышению энергии и улучшению настроения.

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