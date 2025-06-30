Россия готовится увеличить количество ударов дронов - чем ответит Украина

РФ инвестирует в расширение беспилотной составляющей для усиления дроновых ударов по Украине, готовится противодействие, отметил президент Зеленский.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovitsya-uvelichit-kolichestvo-udarov-dronov-chem-otvetit-ukraina-10677644.html Ссылка скопирована

Россия готовится увеличить количество ударов дронов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС Киева

О чем сказал Зеленский:

Украина планирует привлечь инвестиции для наращивания объемов производства дронов

Планируется увеличить производство дальнобойных дронов и дронов-перехватчиков

Россия планирует усилить дроновые удары по Украине

Россия планирует усилить количество дроновых ударов по территории Украины. В ответ Украина готовит противодействие вражеским планам. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что сегодня, 30 июня он провел совещание с представителями военного командования и Министерства обороны. Основное внимание уделили вопросам наращивания производства дронов в Украине. Обсуждали также имеющиеся заказы, контракты и потенциал отечественной оборонной промышленности.

видео дня

Президент Украины отметил, что в планах привлечение новых инвестиций от партнеров для развития украинского вооружения, в частности дронов различных типов: перехватчиков и ударных БпЛА для дальнобойных ударов.

"Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы. Я благодарен всем украинским производителям дронов - каждому разработчику, всем, кто старается сейчас активно развивать направление перехватчиков. Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие", - подчеркнул глава государства.

Смотрите видео заявления Зеленского об усилении ударов дронов:

/ Фото: скриншот

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активно наращивает производство беспилотников и уже регулярно осуществляет воздушные атаки с применением 300-400 дронов за раз. По оценкам авиационного эксперта Богдана Долинце, к концу 2025 года страна-агрессор может достичь возможности запускать до тысячи дронов в течение одной ночи.

Такая тенденция свидетельствует об эскалации со стороны Москвы и существенно усложняет перспективы мирного урегулирования, говорится в материале Financial Times.

Кроме того, российская армия испытывает новую авиационную ракету-бомбу "Гром-Е1" и наращивает выпуск дронов-камикадзе Shahed, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Другие новости:

FPV-дрон - что это такое FPV-дрон - вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до их появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА изготавливают как минимум три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", которая имеет целью научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытания. Там же можно отправить пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред