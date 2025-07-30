Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

Что известно:
- Под Покровском погибла украинская военная
- Ангелине Мартынюк было всего 20 лет
В боях под Покровском в Донецкой области погибла молодая военная Ангелина Мартынюк. Девушке было всего 20 лет. Об этом сообщает Раховский городской совет.
Девушка была родом из Закарпатья. Ангелина хотела быть полезной и верила в то, что сможет помочь нашим защитникам на фронте. Она подписала контракт и пошла на передовую.
Ангелина была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода мотострелкового батальона.
Последний бой девушки был 26 июля этого года. К сожалению, она погибла.
"С глубокой скорбью сообщаем, что в боях за независимость и свободу Украины погибла жительница Раховской территориальной общины - 20-летняя военнослужащая-контрактница Ангелина Мартынюк, 08.06.2005 г. р. Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит... Там, где свистят пули, - она держалась. Там, где боль, - она не сломалась. Там, где была смерть, - она осталась светом..." - указано в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков.
Кроме того, на Покровском направлении ухудшилась ситуация. Диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.
Также на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского.
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