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Вы будете в шоке: как убрать червей из черешни - быстрый и действенный способ

Мария Николишин
30 мая 2024, 14:42
351
Черви в черешне - явление неприятное. Впрочем, избавиться от обитателей ягоды можно очень быстро и просто.
Вы будете в шоке: как убрать червей из черешни - быстрый и действенный способ
Советы, как избавиться от червей в ягодах черешни / коллаж: Главред, фото: pixabay

Черешня - очень вкусная и сочная ягода, которую многие любят. Однако, часто бывает так, что черешня, собранная на своем участке, оказывается червивой. Поэтому мы подготовили советы, как избавиться от червей в ягодах черешни.

Как убрать червей из ягод

Оказывается, избавиться от червей в черешне довольно просто, говорит автор YouTube канала Ольга. По ее словам, достаточно замочить ягоды на некоторое время в слегка подсоленной воде, а затем промыть под проточной водой. Благодаря такой хитрости червячки выползут из черешни самостоятельно.

Перед замачиванием черешню нужно перебрать, удалив испорченные и помятые ягоды, листья и плодоножки. Также не забывайте промыть ее под проточной водой.

Отметим, что на 1 литр воды нужно брать одну столовую ложку соли. Важно: вода должна полностью покрывать ваши ягоды.

Сколько нужно держать черешню в соленой воде: ягоды нужно оставить минимум на 30 минут, а лучше на целый час.

Что делать если съел черешню с червяком

Если у вас нет привычки разламывать ягоды черешни, то вы, наверное, не задумываетесь, сколько червячков уже съели. Но стоит подчеркнуть, что личинки вишневой мухи считаются безопасными для здоровья человека. Поэтому, если вы и съели черешню с червячком, то можете не волноваться, от этого не будет никакого вреда.

Смотрите видео, сколько замачивать черешню от червей:

Чем полезна черешня?

В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда.

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