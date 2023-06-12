Самый быстрый рецепт варенья, который не найти: подойдет для черешни, абрикос и малины

Уникальный и самый быстрый рецепт варенья из черешни на скорую руку.

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Быстрое варенье из черешни рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube.com

Если решили приготовить вкусное варенье на зиму и побаловать своих близких, тогда такой рецепт для вас. Такой рецепт варенья подойдет для малины, смородины, черешни и абрикос.

Вкусные ягоды никогда не развалятся, а джем получается насыщенно сладким.

Это самый быстрый рецепт варенья, который только может быть. Сегодня расскажем рецепт варенья из черешни, но так можно готовить варенье из малины, смородины, абрикос.

Быстрое варенье из черешни - рецепт

Вам понадобится:

Черешня без косточки - 1 кг

Сахар - 900 гр

Лимонная кислота - на кончике чайной ложки

Из 1 кг очищенной от косточки черешни получается примерно 1 литровая банка варенья.

Черешню хорошо помыть, удалить листики, хвостики и косточки.

Варенье из черешни варить обязательно в кастрюле с толстым дном из нержавеющей стали.

Переложить всю черешню и добавить 200 гр сахара.

Ставим кастрюлю с черешней на огонь, перемешиваем и снимаем сразу пенку.

Далее добавить лимонную кислоту, перемешать все ягоды.

Доводим варенье из черешни до кипения и убавляем огонь.

Всыпать еще 200 грамм сахара, проварить варенье 5 минут. И повторить еще так 2 раза, пока не закончится сахар.

Секрет такого варенья на зиму и заключается в том, что мы добавляем сахар частями.

Как готовить быстро варенье из черешни рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube.com

К концу варки всем покажется, что варенье сильно жидкое, но это не так. Во время остывания оно загустеет.

Снимаем с огня варенье из черешни и даем немного остыть.

Разлить черешню по чистым банкам, плотно закатать и отправить в прохладное место до зимы.

Смотрите видео о том, чем полезна черешня и что из нее готовят:

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