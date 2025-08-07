Кратко:
Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая из одного скандала окунается в другой, удивила очередной выходкой в публичном месте.
Как пишут российские пропагандисты, одна из пассажирок рейса засняла в летающую в эконом классе балерину Волочкову.
Балерина-путинистка чувствовала себя настолько расслабленной, что даже закинула ноги на спинку чужого сиденья. В кадр также попал момент, как она бежит за перронным автобусом, который уже собрался ехать к зданию аэровокзала.
"Заменили несколько видов транспорта, отменили два рейса, чтобы я оказалась на том самом рейсе вместе с этой богиней. Невероятная женщина", — прокомментировала она ролик.
К слову, домой балерина возвращалась с очередным кавалером. Анастасия не раз признавалась, что любит, когда ей составляют компанию. Этим летом спутником звезды стал 26-летний партнер по шоу "Одержимость" — Марчел.
Ранее Волочкова, по информации прессы, устроила скандал на свадьбе дочери. Более того, она даже подралась с женихом и быстро покинула торжественное мероприятие.
Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.
О персоне: Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
