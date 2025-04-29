Кратко:
- Что устроила Волочкова
- Как она выглядела
Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая из одного скандала окунается в другой, сбежала со свадьбы своей единственной дочери Ариадны.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Сообщается, что балерина сама организовала торжество и на свадьбу дочери надела золотое платье.
Она также сделала яркий макияж и прицепила длинный хвост. Сама же дочь Волочковой была одета достаточно скромно, она была практически без макияжа и в коротком белом платье.
Пропагандисты РФ впрочем пишут, что Волочкова вскоре после начала торжественного мероприятия, сбежала. Они предположили, что Волочкова поругалась с зятем. К такому умозаключению они пришли потому, что тогда еще бойфренд не понравился балерине и она даже называла его "хахаль".
Однако позже балерина рассказала, что у нее было запланировано важное мероприятие на следующий день. "Многие люди хотели нас поссорить накануне грандиозного события, но не получилось, потому что Ариадна любит меня, я люблю ее, люблю ее мужа Никиту уже и счастлива за них", - сказала она.
Однако как пишет пропагандистский портал 78, дело дошло до драки на свадьбе у дочери балерины.
По другой версии, Волочкова срочно поменяла билеты, так как поссорилась с крестной девушки Еленой.
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Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.
Также балерина Анастасия Волочкова призналась, что не может побороть тяжелую болезнь уже много лет. Она раскрыла, из-за чего за минуту может покрыться волдырями.
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Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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