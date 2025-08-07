Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.
Вы готовы разгадать очередную головоломку? На картинке изображен доставщик пиццы. Хотя на первый взгляд оба изображения кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия, и у читателей есть 17 секунд, чтобы их найти.
Читатели должны очень сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.
Некоторые различия легко заметить, в то время как другие будет гораздо сложнее обнаружить, требуя отличных навыков наблюдения.
Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!
Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.
Вам удалось найти все три отличия?
Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.
Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
