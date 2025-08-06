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Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой в огороде за 31 секунду

Виталий Кирсанов
6 августа 2025, 03:00
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы разгадать очередную головоломку? Внимательно посмотрите на два изображения бабушки в огороде. На первый взгляд они кажутся похожими, но на картинке спрятаны 3 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 31 секунду?

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Исследования показывают, что регулярная практика решения головоломок "Найди отличия" очень эффективна для укрепления здоровья мозга и улучшения памяти.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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