Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

Анна Косик
7 августа 2025, 04:52
Каждая страна будет принимать решение в зависимости от собственной силы.
Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России
Может ли убедить Трамп Китай отказаться от российской нефти / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Pixabay

Что сказал Новак:

  • США могут заставить некоторые страны отказаться от российской нефти
  • Китай добровольно не примет решение в пользу США

США объявили о введении пошлин для стран, закупающих российскую нефть. Это может спровоцировать некоторые государства отказаться от торговли со страной-агрессором Россией.

Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, такое решение будет зависеть от силы каждой отдельной страны.

"Китай вряд ли добровольно откажется от российской нефти, потому что, если он так сделает, он таким образом продемонстрирует свою политическую и экономическую слабость. А Китай сегодня - это вторая экономика мира после США и одна из самых технологичных стран мира", - подчеркнул экономист.

Однако мелкие страны, которые до сих пор покупают у России нефть, могут отказаться от этого, чтобы избежать санкций со стороны США.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не только вводит пошлину на товары из Индии в размере 25%, но и сближается с Пакистаном на фоне закупок Нью-Дели российской нефти.

Впоследствии американский президент подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии. Это произошло сразу после того, как завершилась встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Ранее сообщалось, что Турция - третий крупнейший покупатель нефти у страны-оккупанта России. Именно Анкара может попасть под новый санкционный удар США.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США нефть Андрей Новак новости Китая
