София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

Элина Чигис
7 августа 2025, 10:00
София Ротару в отличной форме.
София Ротару
София Ротару - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • София Ротару прогулялась по Киеву
  • Как она выглядит

Украинская известная певица София Ротару, которая отказалась от публичной жизни, показала прогулку по Киеву в честь дня своего рождения.

На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала несколько фотографий из центра столицы, она позировала в двух разных образах – белом платье с рюшами и в легкой юбке, и в рубашке, дополнив образы массивными сапогами.

"Течет вода и проходят года", - написала артистка.

София Ротару в Киеве
София Ротару в Киеве / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Поклонники исполнительницы остались в восторге от вида певицы и буквально засыпали ее комплиментами в комментариях.

София Ротару
София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

"С днём рождения, самая любимая и прекрасная во все времена";

"А вы все остаетесь такой же молодой и неповторимой";

"Как мы рады вам видеть, будьте здоровы и счастливы", - написали фанаты.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

