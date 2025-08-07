В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

Обычно модификации оттоков рек происходят для общественных мероприятий на воде или проведения обучения для спасателей.

Джей Ди Вэнс попал в скандал из-за прогулки на каноэ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/jdvance

Кратко:

В начале августа Джей Ди Вэнс катался на каноэ по реке Литл-Майами

Команда вице-президента запросила повышение уровня воды в реке

Ситуация вызвала возмущение в обществе

Команда действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса на день рождения попросила инженерный корпус армии поднять уровень воды в реке в Огайо, чтобы обеспечить прогулку на лодке для высокопоставленного чиновника. Данная ситуация вызвала возмущение и негативную реакцию в обществе.

Джей Ди Вэнс праздновал свой 41-й день рождения 2 августа. В этот день его заметили на юго-западе Огайо. Он катался на каноэ по реке Литл-Майами, пишет The Guardian.

Инженерный корпус армии США (USACE) заявил, что получил запрос от Секретной службы США. Он был сделан якобы с целью "поддержания безопасной навигации" охраны вице-президента во время его прогулки по реке.

При этом The Guardian получило информацию от осведомленного источника о том, что необычный запрос в USACE был подан не только для поддержания безопасности вице-президента. Источник уверяет, что это было также сделано с целью создания "идеальных условий для каякинга".

Стоит отметить, что журналисты не смогли подтвердить эту информацию.

"Эта новость вызывает вопросы о том, использовал ли офис Вэнса ресурсы государственной инфраструктуры для личного отдыха в то время, когда администрация Трампа сократила миллиарды долларов иностранной помощи, научных исследований и государственных рабочих мест в рамках своей кампании по повышению "эффективности", — говорится в материале.

Уровень воды в реке на самом деле повысился

Общедоступные данные Геологической службы США (USGS) действительно подтверждают внезапное повышение и снижение уровня воды в местной реке в начале августа — тогда, когда Джей Ди Вэнса заметили на речной прогулке.

Обычно случаи модификации оттоков рек для общественного пользования происходят, например, для общественных мероприятий на воде или проведения обучения для спасателей.

Реакция общества

Адвокат по вопросам этики Ричард Пейнтер, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего, назвал такие действия "возмутительными" и "лицемерными", особенно учитывая то, что сокращения администрации привели к резкому сокращению Службы национальных парков.

Бывший специальный советник Белого дома по вопросам этики и правительственной реформы Норм Айзен рассказал, что во времена президентства Обамы получал различные запросы, однако подобного не видел. Он подчеркнул, что никогда бы не позволил таких действий, поскольку это создает мнение об "особом отношении" к президенту США.

Signalgate в США - главное

Как писал Главред, ранее в США разгорелся скандал с перепиской в Signal. 26 марта журналист The Atlantic опубликовал переписку членов администрации президента США Дональда Трампа, в которой обсуждались удары по Йемену. Переписка, состоявшаяся за полчаса до вылета истребителей, включала точное время атак, запуск F-18, дронов MQ-9 и использование ракет Tomahawk.

Скандал получил название "Signalgate" — участники чата включали вице-президента Вэнса, госсекретаря Рубио, главу Пентагона Хегсета и других

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались отрицать серьезность утечки информации, но издание вышло с новой публикацией, предоставляя доступ к скриншотам переписки. Майк Уолтц признал свою ответственность за инцидент, и Дональд Трамп поддержал его, заявив, что тот "усвоил урок".

Несколько человек из окружения президента США Дональда Трампа предложили ему уволить советника по нацбезопасности Майка Уолца. Президент согласился, что Уолтц допустил ошибку.

1 мая стало известно, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц покинет пост в Белом доме. В отставку также уйдет его заместитель Алекс Вонг.

