Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

Война для Путина - не только инструмент влияния, но и основа легитимности режима, на котором держится экономика и внутренняя стабильность РФ.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-popast-v-lovushku-putina-v-cnn-opisali-plan-kremlya-10687841.html Ссылка скопирована

Трамп может попасть в ловушку Путина, отмечают в CNN/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин с YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Кремль может использовать возможную встречу Зеленского, Путина и Трампа в собственных целях

США могут переоценивать желание Кремля идти на уступки

Война для Путина - не только инструмент влияния, но и основа легитимности режима

Хотя президент США Дональд Трамп и объявил о "большом прогрессе" в попытках остановить войну в Украине после встречи своего посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, в Вашингтоне нарастает беспокойство тем, что Кремль может пытаться использовать переговорный процесс для собственных целей.

Сам Трамп еще раньше признавал, что Путин "снова его подталкивает", намекая на риски доверчивости в диалоге с Москвой. Об этом пишет издание CNN.

видео дня

Хотя Трамп после недавних массированных ударов страны-агрессора России по Киеву и другим городам жестко высказался в адрес Путина, назвав его действия "безумием", однако все равно общий тон американского президента остается очень оптимистичным. Трамп снова заявил, что "существует очень хороший шанс остановить войну". Хотя, как напомнили в издании, еще в январе этого года президент США обещал завершить войну за 24 часа, но при этом не объяснил, каким образом.

В то же время бывший дипломат и аналитик Немецкого фонда Маршалла Дэвид Сальво предостерегает, что Соединенные Штаты Америки могут переоценивать желание Кремля идти на уступки. Он отметил, что война для Путина является не только инструментом влияния, но и основой легитимности режима, на котором держится экономика и внутренняя стабильность страны-агрессора России.

"Я просто не вижу факторов, которые могли бы радикально изменить расчеты Кремля", - подчеркнул Сальво.

Трамп однако рассматривает возможность трехсторонней встречи - с участием Путина и Владимира Зеленского, считая, что такой прямой диалог на высшем уровне может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В CNN считают, что если такие переговоры состоятся, то Путин может пойти на определенные тактические уступки, например, на временное прекращение воздушных ударов, но реальные договоренности о перемирии или мирном соглашении могут потребовать еще месяцев или лет переговоров.

Может ли состояться встреча Зеленского и Путина - мнение эксперта

Директор Украинского института будущего, политический эксперт Вадим Денисенко ранее отмечал, что процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским.

"Процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но, если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону (а вероятность этого, к сожалению, уменьшается), мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 начала 2026 года", - сказал Денисенко.

Возможный саммит Зеленского, Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным. После визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп решил поговорить с Зеленским. После этого Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.

Также стало известно, что Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и Зеленским. Переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель.

Напомним, Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом. Президент Украины также назвал ключевые приоритеты Киева.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред