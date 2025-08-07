Укр
Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

Алёна Воронина
7 августа 2025, 12:02
Война для Путина - не только инструмент влияния, но и основа легитимности режима, на котором держится экономика и внутренняя стабильность РФ.
Трамп может попасть в ловушку Путина, отмечают в CNN/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин с YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Кремль может использовать возможную встречу Зеленского, Путина и Трампа в собственных целях
  • США могут переоценивать желание Кремля идти на уступки
  • Война для Путина - не только инструмент влияния, но и основа легитимности режима

Хотя президент США Дональд Трамп и объявил о "большом прогрессе" в попытках остановить войну в Украине после встречи своего посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, в Вашингтоне нарастает беспокойство тем, что Кремль может пытаться использовать переговорный процесс для собственных целей.

Сам Трамп еще раньше признавал, что Путин "снова его подталкивает", намекая на риски доверчивости в диалоге с Москвой. Об этом пишет издание CNN.

Хотя Трамп после недавних массированных ударов страны-агрессора России по Киеву и другим городам жестко высказался в адрес Путина, назвав его действия "безумием", однако все равно общий тон американского президента остается очень оптимистичным. Трамп снова заявил, что "существует очень хороший шанс остановить войну". Хотя, как напомнили в издании, еще в январе этого года президент США обещал завершить войну за 24 часа, но при этом не объяснил, каким образом.

В то же время бывший дипломат и аналитик Немецкого фонда Маршалла Дэвид Сальво предостерегает, что Соединенные Штаты Америки могут переоценивать желание Кремля идти на уступки. Он отметил, что война для Путина является не только инструментом влияния, но и основой легитимности режима, на котором держится экономика и внутренняя стабильность страны-агрессора России.

"Я просто не вижу факторов, которые могли бы радикально изменить расчеты Кремля", - подчеркнул Сальво.

Трамп однако рассматривает возможность трехсторонней встречи - с участием Путина и Владимира Зеленского, считая, что такой прямой диалог на высшем уровне может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В CNN считают, что если такие переговоры состоятся, то Путин может пойти на определенные тактические уступки, например, на временное прекращение воздушных ударов, но реальные договоренности о перемирии или мирном соглашении могут потребовать еще месяцев или лет переговоров.

Может ли состояться встреча Зеленского и Путина - мнение эксперта

Директор Украинского института будущего, политический эксперт Вадим Денисенко ранее отмечал, что процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским.

"Процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но, если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону (а вероятность этого, к сожалению, уменьшается), мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 начала 2026 года", - сказал Денисенко.

Возможный саммит Зеленского, Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным. После визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп решил поговорить с Зеленским. После этого Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.

Также стало известно, что Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и Зеленским. Переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель.

Напомним, Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом. Президент Украины также назвал ключевые приоритеты Киева.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

