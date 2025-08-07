Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

Кратко:
- Кремль может использовать возможную встречу Зеленского, Путина и Трампа в собственных целях
- США могут переоценивать желание Кремля идти на уступки
- Война для Путина - не только инструмент влияния, но и основа легитимности режима
Хотя президент США Дональд Трамп и объявил о "большом прогрессе" в попытках остановить войну в Украине после встречи своего посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, в Вашингтоне нарастает беспокойство тем, что Кремль может пытаться использовать переговорный процесс для собственных целей.
Сам Трамп еще раньше признавал, что Путин "снова его подталкивает", намекая на риски доверчивости в диалоге с Москвой. Об этом пишет издание CNN.
Хотя Трамп после недавних массированных ударов страны-агрессора России по Киеву и другим городам жестко высказался в адрес Путина, назвав его действия "безумием", однако все равно общий тон американского президента остается очень оптимистичным. Трамп снова заявил, что "существует очень хороший шанс остановить войну". Хотя, как напомнили в издании, еще в январе этого года президент США обещал завершить войну за 24 часа, но при этом не объяснил, каким образом.
В то же время бывший дипломат и аналитик Немецкого фонда Маршалла Дэвид Сальво предостерегает, что Соединенные Штаты Америки могут переоценивать желание Кремля идти на уступки. Он отметил, что война для Путина является не только инструментом влияния, но и основой легитимности режима, на котором держится экономика и внутренняя стабильность страны-агрессора России.
"Я просто не вижу факторов, которые могли бы радикально изменить расчеты Кремля", - подчеркнул Сальво.
Трамп однако рассматривает возможность трехсторонней встречи - с участием Путина и Владимира Зеленского, считая, что такой прямой диалог на высшем уровне может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
В CNN считают, что если такие переговоры состоятся, то Путин может пойти на определенные тактические уступки, например, на временное прекращение воздушных ударов, но реальные договоренности о перемирии или мирном соглашении могут потребовать еще месяцев или лет переговоров.
Может ли состояться встреча Зеленского и Путина - мнение эксперта
Директор Украинского института будущего, политический эксперт Вадим Денисенко ранее отмечал, что процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским.
"Процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но, если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону (а вероятность этого, к сожалению, уменьшается), мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 начала 2026 года", - сказал Денисенко.
Возможный саммит Зеленского, Трампа и Путина - последние новости
Как сообщал Главред, Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным. После визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп решил поговорить с Зеленским. После этого Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.
Также стало известно, что Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и Зеленским. Переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение двух недель.
Напомним, Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом. Президент Украины также назвал ключевые приоритеты Киева.
Читайте также:
- Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом
- Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договоренность
- В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред