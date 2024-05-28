Чтобы вкусная и не отравиться: как правильно выбрать черешню

При выборе черешни важно обратить внимание на несколько нюансов.

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Как правильно выбрать черешню / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В Украине уже начали продавать черешню, хоть сезон еще только начинается. В этот период важно знать, когда лучше всего покупать черешню, как ее выбрать, чтобы, не дай Бог, не оказаться в больнице.

Как надо выбирать черешню?

Диетолог Мила Корнийчук рассказала, как выбрать черешню без нитратов. По ее словам, все зависит от того, где и как дерево выращивали.

Эксперт отметила, что если это регион экологически чистый и правильно за ягодой ухаживают - тогда вопросов нет.

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"Если же она выращена у хозяйки в огороде, но близко находится сливной сток, то о пользе говорить мы не можем", - пояснила диетолог.

Чем полезна черешня? В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда.

Сколько дней можно хранить черешню?

Эксперты говорят, что хранить черешню можно не более 48 часов, поскольку она относится к скоропортящимся фруктам, поэтому хранить ее в домашних условиях можно не более 48 часов.

Хранить черешню нужно в сухом и прохладном месте. Это может быть холодильник, подвал, балкон (если на улице прохладно). Также эксперты отмечают, что в холодильнике ее лучше хранить в бумажном пакете в отсеке для фруктов.

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