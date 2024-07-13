Продукты будут храниться дольше: как правильно привести в порядок холодильник

Чтобы продукты портились не так быстро, нужно придерживаться нескольких простых правил их хранения.

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Как правильно привести в порядок холодильник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нет ничего более раздражающего, чем еда, которая портится уже через несколько дней после покупки. Гуру стиля жизни Шантель Мила раскрыла оптимальный способ, который поможет сохранить ваши запасы свежими на дольше. Об этом пишет Mirror.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Многие из нас пакуют свой холодильник на автопилоте, не слишком задумываясь о порядке вещей.

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Но, по словам эксперта, существует определенная хитрость, которая позволяет сохранять еду свежей дольше - и она заключается в том, чтобы хранить эти вкусности "правильным образом".

В TikTok Шантель Мила рассказала о семи хитростях, которые помогут сохранить вашу еду и овощи свежими дольше.

"Во-первых, положите бумажные полотенца на зелень, чтобы она не завяла. Окуните лимон в воду, чтобы сохранить его свежими на месяцы. А йогурт можно хранить вверх дном, чтобы он оставался свежим", - говорит эксперт.

Блогер Fed & Fit также объясняет, что способ с бумажными полотенцами особенно хорошо подходит для листьев салата и может помочь им храниться до двух недель.

Между тем эксперты Blightly также предполагают, что трюк с погружением в воду работает не только для лимонов, но и для лаймов, поскольку и те, и другие высыхают одинаково.

"Ваши лимоны и лаймы, как правило, портятся, когда начинают сохнуть", - объясняют они в своем TikTok.

"Храните их в холодильнике, и тогда лимоны через полтора месяца будут выглядеть так же, как и тогда, когда вы их впервые купили!"

Как правильно расставлять продукты в холодильнике

Шантель также рассказала о продуктовом соседстве, которое влияет на свежесть вашей еды. Вот несколько её советов:

Пополняя запасы яиц, помечайте старые, чтобы знать, какие из них использовать в первую очередь.

Храните яблоки и бананы отдельно, чтобы они не испортили другие фрукты.

Храните хлеб в холодильнике, чтобы он оставался свежим.

Замочите ягоды в воде с белым уксусом, чтобы избавиться от плесени. Вымойте и высушите их перед тем, как хранить герметично.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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